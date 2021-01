Crisisexpert: we gaan heel veel leren van grootschalig testen

Het grootschalige corona-onderzoek in de gemeente Lansingerland is om veel redenen heel nuttig, zegt lector crisisbeheersing Menno van Duin. Zo'n massaal onderzoek gaat veel informatie opleveren en inzicht geven.

De crisisexpert is blij met deze stap van de GGD en het Erasmus MC. Het massale onderzoek moet meer inzicht geven in de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus. "Het is een mooie stap om op zo'n manier te zeggen: we weten niet precies hoe hard het gaat met die Britse variant en hoeveel van die kindertjes hun ouders wel of niet besmetten. Tegen de achtergrond van 'al doende leren' is dit goed. Er werd maanden eerder werd al gepraat over grootschalig scannen."



Naast de scan op de Britse variant is het ook een goede test of je snel ruim 60 duizend mensen kunt testen, zegt Van Duin. "Veel winstpunten om het eens een keer te doen. Nederland was lang aan het modderen met die testen, dat heeft veel te lang geduurd."

Van Duin heeft er vertrouwen in dat het grootschalige testen gaat lukken. "Ik denk dat de medewerking hoog zal zijn. Het merendeel zal de noodzaak ervan begrijpen en elkaar ook aanspreken mee te doen. Ook tegen die achtergrond is het volgens de lector een goede test: ga je 90 procent medewerking halen? Kunnen we dit vaker gaan toepassen? Het levert belangrijke informatie op." Om echt goed inzicht te krijgen in de verspreiding van die Britse variant heb je grote aantallen tests nodig.



De crisisexpert denkt ook dat het onderzoek dingen aan het licht brengt die je niet verwacht. "Misschien blijken er veel mensen besmet zonder klachten, die wel anderen besmetten."

In de persconferentie van de gemeente Lansingerland, de GGD en het Erasmus MC miste Van Duin nog de overtuiging waarom het zo belangrijk is mee te werken als inwoner van de gemeente. Dat had nog meer uitgelegd mogen worden, volgens hem. "Niet alleen het wat, maar ook de achterliggende redenen. Het blijft een dringend verzoek, dan moet je wel overtuigen."