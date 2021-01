FC Dordrecht lijdt tegen Jong PSV veertiende nederlaag van het seizoen

Doelpuntenmaker Gianni dos Santos (r) in duel met Amin Mohammed Doudah van Jong PSV. Foto Orange Pictures.

Dordrecht raakte eerder deze week aanvoerder Arsenio Valpoort kwijt aan een club uit Cyprus. Daardoor droeg Kevin Janse de aanvoerdersband tegen Jong PSV om zijn arm.

In de eerste helft kreeg Jong PSV een aantal kansen, maar de Eindhovenaren vonden tot tweemaal toe doelman Anthony Swolfs op hun weg. Op slag van rust werd de Belgische doelman van FC Dordrecht dan toch gepasseerd. Teamgenoot Julius Bliek gleed de bal ongelukkig in eigen doel: 0-1.

Goal Dos Santos

Direct na rust probeerde FC Dordrecht iets meer druk te zetten en profiteerde het al snel van een aantal foutjes in de Jong PSV-defensie. Gianni Dos Santos tikte raak: 1-1.

De goal van Dos Santos was ook het eerste wapenfeit van de Dordtenaren in dit duel. In de loop van de tweede helft zette Jong PSV weer aan en werd het spelbeeld van de eerste helft hersteld.

Balverlies Bliek

Na balverlies van Bliek op eigen helft, die op deze manier een ongelukkige wedstrijd speelde, kwamen de Eindhovenaren opnieuw op voorsprong. Mathias Kjølø schoof de bal in de lange hoek: 1-2.

Jong PSV pakte gelijk door en breidde de voorsprong verder uit. Een vrije trap van Nigel Thomas zorgde ervoor dat er na 70 minuten voetbal een 1-3 tussenstand op het scorebord stond.

In de laatste zeven minuten werd het nog even spannend. Na (opnieuw) gestuntel in de Jong PSV-verdediging legde Jurian Hobbel de bal panklaar op het hoofd van Kevin Janse, die tegendraads knap binnen knikte: 2-3.

Hekkensluiter

Helaas voor trainer Jan Zoutman kwam zijn ploeg niet meer in de buurt van de gelijkmaker en blijft hij nog puntloos als trainer van FC Dordrecht.

Door de nederlaag staat FC Dordrecht weer laatste in de Keuken Kampioen Divisie. Ook Excelsior gaat nog niet echt lekker in de eerste divisie. De ploeg van Marinus Dijkhuizen vinden we terug op plek vijftien.