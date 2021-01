Bloemisten Angelique en Henriëtte bezorgen hun eigen bloemen te voet in Dordrecht

Nee, dat hadden ze niet voorzien toen ze anderhalf jaar geleden begonnen aan hun grote avontuur in de Vriesestraat in het centrum van Dordrecht. Kwaliteitsbloemen, daar ging het ze om. De beste bloemen en planten scoren bij de veiling en daar iets stralend moois van maken. En dat begon steeds beter te lopen.

Gelukkig pingelt nog steeds af en toe de e-mail en rinkelt de telefoon. "Ja, ik kan een leuk voorjaarsboeketje maken, met tulpjes en ranonkeltjes", zegt Angelique tegen een klant. Dat lijkt hem wel wat en ze kan aan de slag. Ze moet het doen met minder verse bloemen van de veilig, maar er is gelukkig nog steeds voldoende voor een frisse en kleurige bos.

Een spontane bestelling

Al is dat niet altijd zo, weet collega Henriëtte inmiddels. "Een spontane bestelling voor een flinke bos rozen ging laatst niet. Maar als ik dat twee of drie dagen van tevoren weet, kan ik op zoek." Dan dient zich vervolgens wel de volgende uitdaging aan. Hoe verkoop je het?

"We hebben even kant-en-klaar boeketten voor de deur verkocht, wat in veel gemeenten mag." Maar niet in Dordrecht. Na twee dagen was het klaar. Al staan er nog steeds regelmatig klanten voor de etalage, de deur mag niet meer open en er kan alleen besteld worden.

Gratis wandeling

Is het redelijk aan te lopen, dan wordt er wandelend aan huis of op kantoor bezorgd. Is het verder weg, dan rijdt een koerier en moeten er een paar euro vervoerskosten worden betaald. Maar met een gratis wandeling willen de bloemisten zo klantvriendelijk mogelijk zijn.

"Het gaat, maar eigenlijk ook weer niet", zegt Henriette. "Het is moeilijk", vult Angelique aan. "Gelukkig hebben we een groep trouwe klanten die ons er doorheen wil slepen. Ze gunnen het ons en vragen hoe het gaat. Maar het is zwaar."

"Ik slaap nog wel", zegt Henriëtte. "Maar best onrustig."

Gelukkig zijn er trouwe afnemers zoals Roger Malschaert, die vrijwel wekelijks iets leuks bestelt voor op het balkon van zijn centrumappartement. Daarheen gaat de wandeling nu, met een mooi bloemstukje en een flinke bos.

'Toch wat doen voor de bloemist'

"Hé, lekker snel", zegt Roger. "Ja, ik wilde toch wat doen voor de bloemist. Ik ben er blij mee", zegt hij als hij de bloemen aanneemt. "Maar ik vind het wel jammer dat ze niet open mogen."

De dames van Blooming hebben een duidelijke stip op de horizon. Ze hopen op heropening voor 14 februari. Want dat is een belangrijke datum in bloemenland: Valentijnsdag.