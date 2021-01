Minderjarige jongens zwaaien met messen in Hardinxveld-Giessendam

Volgens de politie gaven de jongens aan dat dit tafereel te maken had met hun muzieksmaak drillrap. "De jeugd heeft niet door wat voor gevaarlijke situaties dit met zich mee kan brengen, zowel voor henzelf als hulpverleners of omstanders."

De twee messen, met een lemmet van zo'n twintig centimeter, zijn in beslag genomen. Het is niet bekend of er verdere maatregelen tegen de jongens zijn genomen.

"Wij als politie maken ons ernstig zorgen als soortgelijke situaties voor gaan komen, en de gevolgen ervan."

Onderzoek naar drillrap

Criminologen Robby Roks en Jeroen van den Broek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam deden vorig jaar onderzoek naar de rol van geweld in drillrap. Hoewel geweld een grote rol speelt in drillrap, is er in weinig Rotterdamse gevallen ook echt een link tussen de muziek en daadwerkelijke geweldsincidenten, was hun conclusie.

De drillmuziek tussen verschillende steden en zelfs binnen steden verschilt. Het geweld waar Rotterdamse drillrappers bij betrokken zijn, beperkt vooral zich tot de drillmuziek en de communicatie op sociale media. Dat is niet zonder risico, stellen de onderzoekers.

Sociale media werken namelijk als een vliegwiel, waarbij gevaarlijke en gewelddadige poses in muziek en sociale media wel kúnnen resulteren in fysiek geweld.