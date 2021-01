Verpleegkundigen springen bij in Rotterdams revalidatiecentrum

"Het is mooi dat ik zo mijn steentje bij kan dragen in deze crisis", vertelt verpleegkundige Kelsey terwijl ze de hartslag van een patiënt opmeet. De Rotterdamse is één van de vijf verpleegkundigen die tijdelijk bijspringt in revalidatiecentrum Intermezzo in Rotterdam-Zuid. Daar is zoveel personeel ziek, dat ze de hulp goed kunnen gebruiken.

'Extra handen voor de Zorg' is de naam van het samenwerkingsverband waarmee personeel wordt uitgewisseld tussen zorginstellingen tijdens de coronacrisis. De extra verpleegkundigen die zich via het platform hebben gemeld bij revalidatiecentrum Intermezzo worden volop ingezet. Ze zijn belangrijk om alle herstellende coronapatiënten uit de ziekenhuizen op te vangen, vertelt bestuurder Hans Stravers. "Anders houden deze patiënten ziekenhuisbedden bezet of moeten ze thuis revalideren."

Tekst gaat verder onder de video



Geen doorstroming

Zo'n veertig personeelsleden van het revalidatiecentrum werden in november ziek. Herstellende coronapatiënten die nog in het naastgelegen Ikazia Ziekenhuis verbleven, maar al weg mochten, konden daardoor niet doorstromen naar de revalidatie. Met als gevolg dat er even geen plaats was voor nieuwe coronapatiënten.

Dit 'opstropen' is verholpen door de inzet van extra verpleegkundigen in het revalidatiecentrum. "De hele keten zou zonder deze extra inzet verstoppen", zegt Stravers. "Dat zie je nu in Engeland. Daar ontstaan rijen van ambulances voor ziekenhuizen. Er kan dan niemand opgenomen worden."

Kelsey Rombout twijfelde geen moment toen ze de hulpoproep van Intermezzo zag. Ze wil graag haar steentje bijdragen in deze crisis. De Rotterdamse werkt normaal in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel op de afdeling Neurologie (aandoeningen aan hersenen en zenuwen) als verpleegkundige in opleiding. "Ik heb daarom nog maar weinig gewerkt op covid-afdelingen. Hier kan ik toch nog meewerken om coronapatiënten te helpen!"