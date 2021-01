Minder bedrijven failliet in 2020, ondanks de coronacrisis

Het aantal faillissementen in de regio is in 2020 ten opzichte van een jaar eerder met zestien procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar gingen 366 bedrijven, instellingen en eenmanszaken failliet, tegenover 437 een jaar eerder.

Door de coronacrisis hadden veel bedrijven het moeilijk, maar het aantal faillissementen lag afgelopen jaar op het laagste niveau in twintig jaar, meldt CBS.

Landelijk zijn in 2020 ruim 2.700 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Ook daar gaat het om een daling van zestien procent. De piek zat in 2013, toen landelijk 8.376 faillissementen gemeld werden. De regio telde in 2013 973 faillissementen. Sindsdien daalde dit aantal geleidelijk.



Volgens de laatste cijfers van de Kamer van Koophandel zijn in december 2020 twee horecazaken in Rotterdam failliet verklaard. Ondanks deze cijfers horen we dagelijks horecaondernemers bij wie het water tot aan de lippen staat. Hoe kan het dan dat er in 2020 maar twee zaken failliet gingen? Rijnmond zocht het uit en ging met horecamakelaar Conny Knook de stad in.