Onderwijsachterstand groeit met de dag: 'Ik zou zeggen: open de scholen morgen weer'

De noodopvang van de Valentijnschool in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken wordt veelvuldig gebruikt. Meer dan honderd van de ruim vijfhonderd leerlingen volgen dinsdagochtend onderwijs op school, verdeeld over zes groepen. Dat zijn niet alleen kinderen van ouders met een vitaal beroep, maar ook kinderen die thuis anders tegen een achterstand aanlopen.

Het aantal nieuwe kinderen dat gebruik maakt van de noodopvang, loopt nog dagelijks op. "Dat heeft te maken met het feit dat kinderen thuis te weinig onderwijs doen of te veel fouten maken. Dan nemen wij contact op, dan zeggen we dat dit kwetsbare kinderen zijn", zegt directeur Jos de Leeuw van de Valentijnschool. Zij lopen thuis dus tegen een achterstand aan. Anderzijds geven werkgevers de werknemers in vitale beroepen ook de boodschap om gebruik te maken van die opvang.

"Dit is emotioneel en sociaal gezien hard nodig", zegt de directeur. "De kinderen die naar school komen, zijn blij dat ze leeftijdsgenootjes zien. Thuis zitten ze met papa en mama binnen."

Dat de leerlingen onderwijs volgen vanuit de noodopvang, betekent niet altijd dat ze ook fysiek contact hebben met een leraar. De leerlingen van groepen 6, 7 en 8 gaan apart zitten in de noodopvang en loggen online in en hebben dan contact met hun leerkracht, die thuis zit.

Er gaan geluiden op dat de scholen vanaf 25 januari weer open gaan. Maar als het aan De Leeuw ligt, gebeurt dat veel eerder. "We moeten doen wat goed is voor de kinderen. Ik zou zeggen: open de scholen morgen weer. Dat is hoe ik erin sta. De anderhalve meter hanteren we, en personeel werkt indien nodig met schotjes. Maar we moeten natuurlijk afwachten en geen risico nemen."

Verschillen

Onderwijs op afstand leidt niet alleen tot achterstanden bij leerlingen, maar hierdoor ontstaan ook verschillen tussen leerlingen uit eenzelfde klas. "Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat als je maar een week de deuren sluit van een school, de verschillen tussen leerlingen meteen toenemen", vertelt onderwijssocioloog Illias El Hadioui.

Zo zijn er leerlingen die met drie of vier broertjes en zusjes in een klein appartement wonen, en daar weinig begeleiding of economische ondersteuning krijgen. "We weten dat een kwart van de Nederlandse bevolking al moeite heeft met taalkundige finesses. Dat staat nog los van een migratieachtergrond."

Deze gedupeerde leerlingen verliezen bijvoorbeeld ook het geloof in hun eigen kunnen en lijken gedemotiveerd of apathisch, zegt El Hadioui. Een andere groep leerlingen gaat daarentegen wél door met zichzelf ontwikkelen. "Zo ontstaat er bij een deel van de leerlingen een grotere achterstand dan voor corona het geval was."

De onderwijssocioloog ziet niet alleen binnen klassen verschillen, maar ook regionaal. "Als je nu naar Amsterdam kijkt, zijn er vmbo-scholen waar zo'n tachtig procent van de leerlingen nog fysiek les krijgt. In Rotterdam zie je gemiddeld gezien dat de scholen voorzichtiger omgaan met fysiek onderwijs."

Of Rotterdam een andere keuze moet maken daarin, wil hij niet zo zeggen. "Eén ding dat zeker zo zal zijn, is dat als kinderen op basisscholen in deze periode meer fysiek meekrijgen, de verschillen straks minder groot zullen zijn. Dat betekent dan alvast een investering in de uitdaging waar de leerkrachten medio februari, als de scholen weer helemaal open zijn, voor staan."