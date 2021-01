IJzersterke opmars van Dordtse zwemster Kim Busch moet leiden naar Olympische medaille

Kim Busch is de laatste maanden bezig aan een ijzersterke opmars in het zwemmen. De Dordtse kwalificeerde zich in december in Rotterdam voor de Olympische Spelen en zwom een week later in haar eigen Eindhoven een wereldrecord. Dit deed zij in de estafetteploeg met onder andere drievoudig Olympisch kampioene Ranomi Kromowidjodjo.

In die estafette komt Busch uit op de Olympische 4x100 meter en de 4x50 meter, waar zij het wereldrecord op zwom. Haar PR op de 100 meter zwom ze echter al in 2017. "In die race in 2017 klopte echt alles. Ik lag naast Sarah Sjöström en zij zwom een wereldrecord. Ik bleef er hartstikke goed bij. Dat is daarna niet meer voorgekomen", blikt ze terug.

Daarna ging het een tijdje wat minder, maar de laatste maanden komt Busch daar steeds meer in de buurt. Sinds augustus verbeterde ze zichzelf zelfs met anderhalve seconde en dat is in de zwemsport een erg grote stap.



Al sinds 2014 is Busch vanuit Dordrecht verhuisd naar Brabant om daar haar dromen te verwezenlijken. Ze traint bij Marcel Wouda, in het Pieter van den Hoogenband zwembad in Eindhoven. "Ze heeft ongelooflijk veel watergevoel. Ze is niet de allerlangste, maar kan zo hard zwemmen. Dat vind ik bijzonder", zegt Wouda, die in de reportage verder nog een uniek talent van Busch noemt.

Bekijk hier de reportage van Kim Busch tijdens een training in Eindhoven.