Rechter: Leraar die whatsappt en uit eten gaat met leerlingen terecht ontslagen

Het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht heeft terecht een leraar aardrijkskunde ontslagen, die met een minderjarige leerling naar de Verenigde Staten is gereisd zonder dat zijn ouders daar vanaf wisten. De rechter heeft het bezwaar van de leraar tegen het ontslag afgewezen.

De man gaf al sinds eind jaren '90 les op het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht. In 2013 kreeg hij een officiële waarschuwing voor privécontacten met minderjarige leerlingen buiten de school om. Dat bleek te gaan om een reis in de zomervakantie naar de Verenigde Staten, zonder dat de ouders van de leerling op de hoogte waren.

De waarschuwing hield in dat de man zich aan de gedragsregels zou houden van de school. Zo mocht hij geen één-op-één contact hebben met leerlingen buiten de lessen om.

Maar in de zomer van 2019 stapten ouders van een leerling naar de schoolleiding met nieuwe klachten. Daarop werd de leraar per direct ontslagen.

Onprofessioneel contact

Volgens de school had de leraar, ondanks de eerdere waarschuwing, regelmatig 'onprofessioneel contact' met de leerlingen. Hij was in die periode ook meerdere keren mondeling gewaarschuwd.

Zo had hij WhatsApp-berichten gestuurd naar leerlingen, had hij leerlingen meegenomen naar een donker lokaal om foto's van auto's te bekijken op zijn laptop en nam hij leerlingen mee uit eten. Daarbij had hij hen op het hart gedrukt dat ze geen toestemming hoefden te vragen aan de locatiedirecteur.

Ook had de docent WhatsApp-contact met meerdere leerlingen die hij geen les meer gaf. Zo vroeg hij een van hen om mee te gaan op een tripje naar de Biesbosch en bezocht hij één van de leerlingen bij zijn bijbaantje in de supermarkt.

Volgens de school was er opnieuw sprake van een overtreding van de gedragsregels rondom het één-op-één contact met leerlingen buiten school.

Zelfmoordneigingen

De leraar zelf heeft verklaard dat een van de leerlingen zelfmoordneigingen had en dat hij hem had willen helpen. De rechter wijst erop dat de leraar dat had moeten melden bij de zorgcoördinator.

De rechter is het eens met de school dat er door het gedrag van de leraar sprake is van 'ernstig plichtsverzuim'. Hij wist dat hij buiten school om geen contact met de leerlingen mocht hebben en had beloofd dat hij zich daaraan zou houden. Daarop zijn alle bezwaren tegen het ontslag ongegrond verklaard.