Verdachte fatale steekpartij Rozenburg zegt dat het zelfverdediging was

De Vlaardinger die vastzit voor een fatale steekpartij in Rozenburg in september van het vorig jaar zegt uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Hij zou onder meer zijn gestoken door het slachtoffer.

Melvin T. moest dinsdag tijdens een korte zitting voor de rechter verschijnen in Dordrecht. Die besloot dat hij voorlopig blijft vastzitten.

De aanleiding voor de steekpartij was een ruzie over de controller van een PlayStation. Melvin T. zou die niet hebben willen teruggeven aan een jongen. De 17-jarige Mushuraldo was betrokken bij het terugvragen. Op Snapchat zouden dreigementen zijn geuit.

Het kwam tot een confrontatie bij de Langeplaat in Rozenburg. Melvin T. zat in een auto. Advocaat Haroon Raza: ”Er zijn beelden van en dan zie je dat hij probeert weg te rijden en wordt ingesloten. Cliënt zegt dat hij wel móest uitstappen. Hij is in zijn bovenarm gestoken. Er is ook een mes gevonden met zijn bloed erop. Dat cliënt ook heeft gestoken, is uit zelfverdediging.”



Justitie geeft een andere lezing van de beelden. "Er is een grote parkeerplaats en de verdachte had makkelijk kunnen wegrijden. Ik zie ook niet in hoe iemand in een auto bang kan zijn van een voetganger."

Wel stelt justitie dat het slachtoffer zijn aandeel had in het geweld. "Hij heeft ook een kwalijke rol gespeeld. Hij heeft als eerste aan de deur van de auto getrokken. Van het slachtoffer was bekend dat hij vaker een mes bij zich had."

Melvin T. is door deskundigen onderzocht, maar hij heeft niet volledig meegewerkt. "Ik vond de psychiater bevooroordeeld. Maar ik ben bereid alsnog met hem te praten."

Volwassen of minderjarig?

De gesprekken met een psycholoog en een psychiater moeten ook duidelijk maken of T. als minderjarige of volwassene moet worden berecht. De reclassering adviseert voorlopig de 18-jarige als volwassene te zien.

Melvin T. verbleef in een begeleid wonen project in Vlaardingen. Hij heeft een problematische jeugd gehad en werd al langere tijd begeleid door jeugdzorg.

Vermoedelijk is er over drie maanden een volgende zitting.

Stichting

In Rozenburg is naar aanleiding van het drama de Stichting Mush opgericht, door bekenden van het slachtoffer Mushuraldo. De stichting wil een plek creëren waar jongeren kunnen samenkomen.

“Doordat er al jaren weinig activiteiten zijn die echt aansluiten bij de wensen van de jeugd, leidt dit tot verveling, met negatieve gevolgen van dien.”