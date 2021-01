Willem van Hanegem Trofee naar Feyenoord-icoon Gerard Meijer

Voormalig Feyenoord-verzorger Gerard Meijer heeft dinsdag de achtste Willem van Hanegem Trofee in ontvangst mogen nemen. De 'Kromme' was naar de Kuip gekomen om Meijer te eren. Vanwege de huidige coronamaatregelen is er dit jaar geen Nieuwjaarsreceptie en normaal gesproken wordt op die dag ieder jaar de Willem van Hanegem Trofee uitgereikt.

Vorig jaar kondigde Van Hanegem bij de uitreiking in 2020 al aan dat Gerard Meijer de volgende zou zijn die de trofee verdiende. Meijer krijgt de ereprijs omdat hij al meer dan zestig jaar in dienst is bij Feyenoord. Een halve eeuw als verzorger en nu al ruim tien jaar als clubambassadeur.

In 2014 is de Trofee, die bestaat uit een bronzen beeld, in het leven geroepen als cadeau voor de toen 70-jarige Willem van Hanegem. Personen die zich buitengewoon hebben ingezet voor Feyenoord komen in aanmerking voor de prijs. Henk van der Stoep, Jan Mastenbroek, Maup Martens, Pim Blokland, Jeroen Ibelings en Peggy Calicher gingen Gerard Meijer voor.