GGD gaat ook duizenden inwoners van Rotterdam-Charlois testen op corona

Het eerste grote bevolkingsonderzoek naar het coronavirus zou eigenlijk in Rotterdam-Charlois worden gedaan. Toen glipte plotseling de uitbraak van de Britse variant in Bergschenhoek er tussendoor. Eind januari hoopt de GGD het onderzoek onder 68-duizend mensen op Zuid alsnog in gang te zetten.

In de wijk is geen sprake van een grote uitbraak, zoals in Lansingerland wel het geval is. Doel van het grootschalig onderzoek is uiteraard om meer inzicht te krijgen in de weg van het coronavirus. Ook moet duidelijk blijken wat de testbereidheid van de bewoners is.

Het onderzoek is een aanvulling op eerder kleinschalig onderzoek in Rotterdam-Delfshaven en de Afrikaanderwijk.

Voor Charlois is gekozen mede vanwege de sporen die worden gevonden in het rioolwater. Uit metingen blijkt volgens een woordvoerder een hogere infectiedruk. Ook heeft de wijk een gemêleerde bevolking.

"We waren al druk met de voorbereidingen toen we door actualiteit moesten overstappen naar de aanpak in Bergschenhoek. Eind deze week of begin volgende week hopen we een klap op Charlois te geven", aldus een GGD-woordvoerder. Dan wordt ook meer duidelijk over het testproces, zoals de locaties waar men getest kan worden.

Maandagmiddag werd bekend dat alle inwoners van de gemeente Lansingerland van twee jaar en ouder, met of zonder klachten, worden opgeroepen om zich te laten testen. Het gaat om ruim zestigduizend inwoners van Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.