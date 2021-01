Schimmel, hoge stookkosten en vochtproblemen in Schiedamse Staatsliedenbuurt: ‘Ik stook hier voor de vogels’

Bewoonster Sonja Rietkerken en dochter Emily hebben last van vocht in huis.

De vochtproblematiek in een slaapkamer in de Staatsliedenbuurt in beeld.

De staatsliedenbuurt in Schiedam verloedert zienderogen. Niet alleen de buitenruimte is abominabel, ook in de woningen zelf is het voor veel bewoners dagelijks ellende. Schimmel, hoge stookkosten, vochtproblematiek en zorgen over de gezondheid van met name kinderen in de wijk. "Ik stook hier maandelijks zo'n 260 euro en nog is het koud in de meeste delen van het huis", zegt bewoonster Sonja Rietkerken terwijl ze haar snotterende dochter troost.

De problematiek in de naoorlogse flatwijk nabij metrostation Schiedam-Nieuwland is niet van vandaag of gisteren. Er zijn ook afspraken gemaakt tussen de gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en de huurdersvereniging om de problemen aan te pakken.

In de onlangs verschenen 'Prestatieafspraken 2021' staat dat de komende jaren gesloopt zal worden in de buurt en dat er in 2028 ruim zeshonderd nieuwe woningen zullen worden opgeleverd. Concrete plannen hoe de operatie eruit gaat zien, zijn er nog niet. Volgens Woonplus wordt momenteel een ontwikkelingstraject voor het gebied opgesteld. Complicerende factor daarbij is dat niet alle woningen eigendom zijn van Woonplus, maar ook van particulieren.

'Schrok me te pletter'

De verloedering van het gebied tussen de Nieuwe Damlaan en de Allard Piersonstraat viel ook Dogukan Ergin op, fractieleider van Denk in Schiedam. Hij legde de verloedering op straat met foto's vast, deelde het op sociale media en kreeg naar eigen zeggen vervolgens een tsunami aan reacties uit de buurt.

"Dit is misschien wel de meest verloederde en verpauperde buurt van Schiedam", vertelt hij tijdens een rondgang door de straten. "De mensen vonden het fijn dat ik in de wijk rondliep, maar wilden dat ik ook achter de voordeuren keek. Ik schrok me vervolgens te pletter van de situatie van sommige bewoners", zegt de Denk-voorman die ook als fractiemedewerker van de landelijke partij actief is in Den Haag.

"In eerste instantie zie je een wijk die op alle facetten tekort schiet. In de buitenruimte is alles kapot, scheef of verouderd. Vervolgens kom je achter de voordeur en zie je dat mensen letterlijk en figuurlijk ziek worden van vocht en schimmel. Mensen die mentaal ziek worden, omdat ze continu melding moeten maken bij Woonplus van misstanden in hun woning."

Volgens hem zien de mensen door de bomen het bos niet meer. "Sommigen zijn ten einde raad. Je komt kinderen tegen, die niet meer in de eigen slaapkamer kunnen slapen door vocht en schimmelvorming. Mensen hebben torenhoge energierekeningen, omdat de gaskachel het niet goed doet." Daarbij bestaat ook nog het gevaar op een koolmonoxidevergiftiging. "Kortom: er is hier heel veel aan de hand", aldus Ergin.

Enkel glas

Bewoonster Sonja Rietkerken zocht contact met Ergin en heeft ook veel contact met andere wijkbewoners. Ze toont haar kleine flatwoning in de Van Hallstraat waar ze met partner en twee kinderen leeft.

"Ik stook hier iedere maand voor zo'n 260 euro", vertelt ze. "En nog is het dan alleen in de woonkamer warm. In de kinderkamer zit schimmel, het behang komt los en overal zit vocht. Mijn kinderen zijn vaak ziek en dat hoor ik ook van andere ouders uit de buurt."

De moeder van Sonja vraagt zich wel eens af wat haar dochter haar kleinkinderen aandoet. "'Waarom blijf je hier?', zegt ze. Nou, dan ga je reageren op huizen en dat lukt dan natuurlijk niet", zegt Sonja zittend op het bed van haar dochter. Ze wijst ondertussen naar de schimmel in de kozijnen met enkel glas. "Iedere ochtend moet ik met handdoeken hier de ramen droog maken."

In de flatwoning loeit een oude gaskachel in de woonkamer. In andere ruimtes staan elektrische kacheltjes stand-by. "Ja, overal is nog enkel glas. Niet zo goed voor het milieu ook. Ik stook voor de vogels heb ik het idee", stelt Sonja terwijl ze haar snotterige dochter in de armen houdt.

'Direct ingrijpen'

Ergin luistert en zegt dat de maat vol is. "Er moet hier direct worden ingegrepen", stelt hij kordaat. "Stop met praten en doe iets." Inmiddels heeft de Denk-fractie ook schriftelijke vragen gesteld aan het college over de woonsituatie in de Staatsliedenbuurt. "Wij willen mensen die niet gehoord worden graag een stem geven. Nee, daar hoef je bij ons geen migratieachtergrond voor te hebben."

Ergin wil dat woningcorporatie Woonplus en de gemeente meteen met de bewoners in gesprek gaat. "Wellicht moet er een soort bemiddelaar worden aangesteld. Een schimmelexpert bijvoorbeeld, waar bewoners hun melding kunnen maken. Die kijkt dan per woning hoe de situatie is en levert maatwerk zodat mensen op een fatsoenlijke manier hier in hun woning kunnen blijven."

Sonja Rietkerken is voor Dogukan Ergin van onschatbare waarde. "Zij trok me aan mijn jasje en kent de buurt en de bewoners."

Noodgedwongen slapen op de bank

Ook de deur van Sonja's buurman zwaait open en ook hij toont de resultaten van slecht geventileerde woningen en enkel glas. Verrotte kozijnen, schimmel en vocht. Ook hier loeit een gaskachel in de woonkamer en dat terwijl Schiedam zich in andere wijken sterk maakt voor een gasvrije toekomst.

"Ik slaap niet meer in de slaapkamer, maar op de bank in de woonkamer. Het is te vies en vochtig in bed", stelt hij, terwijl hij foto's laat zien van schimmelvlekken elders in huis. Ook hij is blij met de aandacht van de lokale politiek. "We worden gehoord nu", zegt Sonja. "We worden altijd afgewimpeld, maar nu laten we horen dat we er ook nog zijn."