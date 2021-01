Erasmus MC onderzoekt jonge kinderen om hartritmestoornissen in de toekomst te voorkomen

Al voor het eerste levensjaar kunnen er verstoringen aan het hart te zien zijn die later tot hartritmestoornis kunnen leiden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek dat in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam wordt uitgevoerd op jonge kinderen. Tot nu toe zijn er veertig kinderen onderzocht.

Hartritmestoornissen komen steeds vaker voor, maar over de oorzaak is tot nu toe weinig bekend. Daarom is het Erasmus MC een groot en bijzonder onderzoek gestart. Dat houdt in dat er tijdens openhartoperaties van zeer jonge kinderen met aangeboren hartafwijkingen metingen worden verricht. "Normaal gesproken maken we het hartfilmpje met plakkers op de borst terwijl er lagen van huid, spieren en botten tussen zitten", zegt een van de onderzoekers Nawin Ramdat Misier. "Met deze methode gebeurt dat direct op het hart."

Het is bekend dat hartritmestoornis ook voorkomt bij mensen zonder een aangeboren hartafwijking, maar het komt nog vaker en eerder voor bij mensen die wel geboren zijn met een afwijking. "Door vroegtijdig te onderzoeken, kunnen we veel vragen beantwoorden", legt Ramdat Misier uit. "Ontstaat een hartritmestoornis door littekens omdat mensen in hun jonge jaren geopereerd zijn? Komt het omdat het hart een tijdje harder heeft moeten werken? Of is er een soort restafwijking? Dat zijn vragen waar we antwoord op hopen te krijgen."

We worden steeds ouder

Een van de oorzaken van hartritmestoornissen is volgens de onderzoeker onder andere onze westerse leefstijl. "We worden steeds ouder waardoor de kans op het krijgen van de ziekte groter wordt. Maar we weten ook dat patiënten met overgewicht en suikerziekte een verhoogd risico hebben om een hartritmestoornis te krijgen."

De symptomen van de stoornis kunnen enorm verschillen. "Soms hebben de patiënten een snel of juist een traag ritme, of het hartritme kan onregelmatig zijn", zegt Ramdat Misier. "Het geeft een bonzend gevoel, je krijgt hartkloppingen, er kan ook kortademigheid optreden die ook gepaard kan gaan met pijn." Bepaalde hartritmestoornissen kunnen ook gevaarlijk zijn, want het hart kan er ook ineens mee ophouden.

Toch valt er, met de juiste behandeling, goed te leven met deze ziekte. "We weten er best veel over, maar door verder onderzoek te doen hopen we deze aandoening in de toekomst beter te kunnen behandelen en het misschien te voorkomen", besluit Ramdat Misier.