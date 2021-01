Binnen één dag drie testlocaties uit de grond gestampt in Lansingerland

Op Rotterdam The Hague Airport is er al een grote testlocatie beschikbaar. De drie extra komen dichtbij de bewoners om de bereidheid om even langs te gaan voor een test te vergroten. Dagelijks kunnen daar tussen de 600 tot 800 testen afgenomen worden.

Bij mensen om de hoek

In sporthal de Ackers in Bergschenhoek worden schermen, tafels en stoelen naar binnen gesjouwd om aparte testhokjes te creëren. Met bontgekleurde tape worden looplijnen geplakt op de vloer. De drie extra testplekken worden onder auspiciën van Adnan El Kaka van de GGD Rotterdam-Rijnmond opgebouwd. "We gaan ervoor zorgen dat mensen uit het gebied zich op een gemakkelijke manier kunnen laten testen. En daarvoor stampen we drie verschillende testlocaties bij de mensen om de hoek uit de grond."

In Bleiswijk komt de extra testlocatie in sporthal Rijneveen en in Berkel en Rodenrijs in het Multi Function Rodenrijs. Alle huisadressen in Lansingerland ontvangen woensdag een brief op de deurmat met instructies. Die brief staat ook online op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Per postcodegebied kunnen de inwoners bellen voor een testafspraak.

Bergschenhoek

Het massaal testen in Lansingerland volgt op de uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek. Daar dook de Britse variant eind vorig jaar voor het eerst op in Nederland. Uit onderzoek onder 750 kinderen, ouders en leerkrachten bleek daarna 10 procent besmet. Daarvan was bijna de helft besmet met de Britse variant.

Uit een nog breder onderzoek onder duizend inwoners en een grotere cirkel rondom de school bleek 2 procent besmet. Dat is veel lager. Onduidelijk is nog of het om de Britse variant gaat. En nu volgt er het grootste onderzoek naar corona in Nederland tot nu toe.

De testlocaties in Lansingerland zijn zeven dagen per week van 8.30 tot 16.30 uur open. Ook bij de teststraat op Rotterdam The Hague Airport kan zeven dagen per week getest worden.

'Gewoon doen'

In Bleiswijk op straat is de bereidheid om zich te laten testen vrij hoog. "Zeker weten", "gewoon doen" en "natuurlijk ga ik meewerken" zijn de meeste gehoorde antwoorden op de vraag of inwoners gaan meewerken aan het onderzoek. "Dan krijg je misschien zicht op die Britse variant en kan je die misschien indammen", zegt een inwoonster van Bleiswijk.

Ook kinderen en kleinkinderen nemen ze mee naar de test, vertellen de inwoners op straat. Een oudere dame twijfelt of ze zich laat testen. "Vandaag is het dit en morgen kan het weer anders zijn. Wat heeft dat voor zin?"

Het grootschalige onderzoek in Lansingerland gaat zeker tien dagen duren. Binnen 24 uur is er van elke test een positieve of negatieve uitslag bekend. Daarna kost het nog een paar dagen om te achterhalen of bij de positieve uitslagen sprake is van de Britse variant. De resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan de beslissing van het kabinet of de basisscholen op 25 januari wel of niet open kunnen.