Spartaan Harroui vereerd door buitenlandse interesse: 'Maar mijn focus moet hier zijn'

Volgens middenvelder Abdou Harroui was de nederlaag tegen Feyenoord een incident. ''Het was zeker niet een van onze beste wedstrijden die we gespeeld hebben, maar ik vond dat het ook vanuit Feyenoord-kant een matige wedstrijd was. Feyenoord had wel veel balbezit, maar wist ook niet veel kansen af te dwingen. Ons probleem was dat we zelf helemaal geen kansen kregen'', zegt de middenvelder.

Transfer

Harroui kon zijn stempel niet op de wedstrijd drukken, terwijl door zijn goede spel alle ogen op hem gericht waren. De middenvelder staat nog altijd in de belangstelling van meerdere binnen- en buitenlandse clubs, maar wil zich voorlopig focussen op Sparta. ''Ik ben nog steeds bij Sparta en voor ons is het belangrijk om punten te pakken. Daardoor kan ik mezelf nog meer in de picture spelen. Mijn focus moet hier zijn zodat ik ook geen andere spelers kan afleiden. Mocht er iets gebeuren dan hoor ik dat wel van mijn zaakwaarnemer'', zegt Harroui tegenover Rijnmond.

Tekst gaat verder onder de video:



Tussen de vele clubs die inmiddels interesse hebben getoond zit ook Club Brugge. Harroui erkent dat hij op de hoogte is van de interesse van de Belgisch kampioen. "Natuurlijk word je blij als er interesse is, maar zolang het alleen interesse is hoef je er verder niets mee te doen'', zegt Harroui.

Schouder

Harroui kwam afgelopen zondag in de derby tegen Feyenoord al snel hard in aanraking met Marcos Senesi en kreeg last van zijn schouder. In het verleden had Harroui al vaker last van het gewricht, maar deze schouderblessure had niets met zijn eerdere blessures te maken.

''Ik had een lelijke val en het deed heel veel pijn, maar dat heeft geen invloed gehad op de verloren wedstrijd. Het was weer de eerste keer dat ik op deze schouder ben gevallen en als iemand vol met 80 kilo op je valt is het logisch dat je pijn hebt'', zegt Harroui op de vraag of hij zich zorgen maakt over zijn eerdere schouderblessures.

Geen paniek

Sparta-trainer Henk Fraser is niet in paniek geraakt van de nederlaag tegen Feyenoord en zal dat ook niet doen mocht Sparta de komende wedstrijden ook verliezen. ''We gaan nu weer een serie in, net zoals aan het begin van het seizoen, met wedstrijden tegen Feyenoord, PSV en uit bij Fortuna Sittard. En dan kan het zo zijn dat we nul punten halen. Ik denk dat we al bewezen hebben dat we dan niet in paniek raken'', zegt Fraser.

Sparta mist woensdag in Limburg bij Fortuna Sittard alleen de geblesseerde Bart Vriends, die net als tegen Feyenoord wordt vervangen door Tom Beugelsdijk.

Fortuna Sittard is onder trainer Sjors Ultee bezig aan een opmars en staat momenteel op de twaalfde plaats in de eredivisie. Bij een overwinning wipt Fortuna Sittard over Sparta heen op de ranglijst.

Fortuna Sittard-Sparta begint woensdag om 20.00 uur en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.