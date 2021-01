Gemeente sluit illegaal gokpand in Rotterdam-Overschie na inval politie

De gemeente Rotterdam heeft dinsdag een bedrijfspand in Rotterdam-Overschie voor nog onbekende tijd gesloten, omdat daar illegaal gegokt werd. De politie deed afgelopen zaterdagavond al een inval in het bedrijfspand aan de Sydneystraat.

De inval is pas dinsdag naar buiten gebracht. Achttien mensen werden ter plaatse aangehouden en verder werd 10 duizend euro in beslag genomen.

De politie kwam in actie nadat er een anonieme tip was binnengekomen over het illegale gokpand. Eenmaal binnen troffen agenten de achttien gokkers, speeltafels en stapels fiches aan. Tien andere aanwezigen elders in het pand kregen een bekeuring.

Binnen waren ook twee kinderen aanwezig, zij zijn aangemeld bij de zorginstanties. Tegen de eigenaren van het pand loopt nog een onderzoek.