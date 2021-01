Sportverenigingen overvallen; gemeente pikt sporthal Spijkenisse in voor vaccineren

De gebruikers van sporthal Den Oert in Spijkenisse moeten het komende halfjaar op zoek naar een nieuwe locatie. De sporthal wordt door de gemeente Nissewaard ingericht als locatie voor het vaccineren van de inwoners door de GGD. "We begrijpen de noodzaak, maar we zijn overvallen door de manier waarop dit is gegaan", zegt een van de voorzitters van de sportverenigingen die de hal gebruiken.

De volleyballers van Spivo, de basketballers van The Hurricanes, de multisporters van MSV en nog een paar verenigingen sporten in Den Oert. Het is de grootste accommodatie in Spijkenisse die goed bereikbaar is met voldoende parkeergelegenheid. Ideaal voor sporters, maar voor de gemeente ook de ideale plek voor een grootscheepse operatie zoals het inenten van de 85 duizend inwoners van Nissewaard.

"We", zegt voorzitter Milko Meijer van Spivo, "begrijpen waarom de sporthal gaat worden gebruikt voor het vaccineren. Alleen had het volgens ons als verenigingen op een andere manier kunnen gaan. We kregen een uitnodiging voor een onlinebijeenkomst met de burgemeester en wethouder Hamerslag vanuit de gemeente, maar het besluit stond al vast."

Het onverwachte besluit van de gemeente Nissewaard, dat dinsdagavond door burgemeester Van Oosten wordt medegedeeld aan de raad, betekent niet dat de getroffen clubs het verder mogen uitzoeken.

Verdelen over andere sporthallen

"Ons is beloofd dat het leed zal worden verdeeld", vertelt Meijer. "We krijgen ruimte in de andere sporthallen en sportzalen binnen de gemeente. Alleen, hoe die wordt verdeeld, dat horen we nog."

De verenigingen informeren hun leden in de loop van dinsdag. Het is nog onbekend wanneer het vaccineren in Nissewaard begint.