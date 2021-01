Feyenoord-middenvelder Kökcü hervat groepstraining

Orkun Kökcü is tevreden met zijn treffer tegen CSKA Moskou. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Orkun Kökcü heeft dinsdag weer met de groep meegetraind bij Feyenoord, in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle van woensdagavond. Robert Bozeník traint nog los van de selectie, voor Justin Bijlow en João Teixeira moet trainer Dick Advocaat nog wat langer geduld hebben.

"Qua blessures gaat het de goede kant op", vertelt Advocaat op de website van Feyenoord. De trainer is blij met de daardoor toenemende concurrentiestrijd. "Voor een trainer is concurrentie prettig, dan kan je keuzes maken. Wie erin wil blijven staan, moet het laten zien."

Feyenoord-PEC Zwolle begint woensdagavond om 21.00 uur in de Kuip en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.