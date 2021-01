Les van je thuiswerkende moeder aan de keukentafel: zo gaat dat in Barendrecht

Nu het land in lockdown is en ook de basisscholen dicht zijn, zit er voor werkende ouders niets anders op dan thuisonderwijs te geven. Maar hoe doe je dat naast je werk en wat vinden de kinderen er eigenlijk van? We nemen een kijkje bij het gezin Vleugels - Schuurman in Barendrecht: "Het is eigenlijk niet te doen. Je kan niet je werkgever tevreden houden én tegelijkertijd schooljuf zijn."

Tessa Vleugels en haar zoons Luuk (11) en Timo (9) in Barendrecht zijn deze ochtend druk bezig met de rekenles. Woningen tellen met even en met oneven huisnummers. Best een verwarrende som, zo blijkt. Na uitleg van Tessa lost Timo de som op. Ondertussen moet er ook gewoon gewerkt worden door Tessa. Ze is communicatiemanager bij een technisch bedrijf.

"Er zijn goede momenten tussen waarop je denkt: 'Ik heb het allemaal onder controle'. Maar er zijn ook momenten waarop je denkt: 'Hoe lang gaat dit allemaal nog duren want dit is eigenlijk voor niemand meer leuk'.

De rekenles wordt vandaag afgewisseld met een digitaal uurtje met de klas. Timo zit er op tijd klaar voor. Als iedereen na wat kletsen op z'n plaats zit, begint de juffrouw met haar taalles. Wat is een zelfstandig naamwoord? Timo weet het wel: "Planten, dieren en andere dingen."

Timo vindt het thuiswerken eigenlijk best wel leuk. Vooral omdat hij zijn beste vriend Floor na school nog kan zien. "Maar ik mis mijn klasgenootjes wel. Dat is niet zo leuk."

Zijn oudere broer Luuk zit in groep 8 en is al druk bezig met de toekomst. Een zo hoog mogelijk schooladvies is erg belangrijk. Hij vindt het daarom jammer dat hij niet naar school mag. "Daar kun je toch wat makkelijker vragen stellen en werken." Hij mist de gezelligheid in de klas ook. "Een beetje klieren met mijn vrienden."

Het jonge Barendrechtse gezin werkt met een strak schema. 's Ochtends wordt er gewerkt aan school. Om 13 uur lunchen en daarna buiten spelen. Om 17 uur is het gametijd. Lessen aan de keukentafel, afgewisseld met de digitale momenten met de klas. Moeder Tessa doet haar uiterste best om alle vragen van haar jongens te beantwoorden en tussendoor nog wat fruit uit te delen.

Tessa en haar man Andy, die een eigen bedrijf heeft, wisselen de werkdagen waarop ze 'schoolmeester' en 'juffrouw' zijn af. Het zijn zware dagen waarop ze hun aandacht moeten verdelen tussen de kinderen en hun eigen werk. Dat gaat niet altijd even makkelijk. Ze hopen daarom allebei dat de scholen binnenkort weer open mogen. "Het liefst morgen al!"