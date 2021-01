Rutte: Lockdown met drie weken verlengd, OMT wordt om spoedadvies over avondklok gevraagd

Daarmee blijven scholen, kinderopvang, restaurants, cafés en niet noodzakelijke winkels voorlopig gesloten.

"Onmacht, frustratie en ook modeloosheid", duidde de premier het gevoel van veel Nederlanders. "Het wordt steeds moeilijker vol te houden en dat is ook begrijpelijk."

Avondklok

"We denken dat de avondklok een effectief middel is om groepsvorming bij jongeren en thuisbezoek tegen te gaan", zei Rutte verder. "Daarom gaan we het OMT een spoedadvies vragen hierover, of wat eventuele alternatieven zijn." Hij noemde niet op welke termijn het advies er moet liggen.

Middelbare scholen

Leerlingen die nog wel les krijgen op middelbare scholen, zoals examenleerlingen en kinderen uit kwetsbare groepen, moeten daarnaast weer anderhalve meter afstand houden van elkaar. Nu is het zo dat scholieren wel anderhalve meter tot docenten moeten houden, maar niet tot elkaar.

Overigens blijft de de lockdown voor het middelbaar onderwijs ook zeker gelden tot 9 februari. De anderhalvemetermaatregel geldt daarom alleen voor de examenklassen, kwetsbare leerlingen en leerlingen die praktijkonderwijs volgen. Zij gaan op dit moment gewoon naar school.

Grote angst voor Britse variant

Over drie weken wordt besloten of de maatregel langer blijft gelden. Dat hangt onder meer af van onderzoek naar de Britse variant van het virus in Lansingerland. Premier Rutte uitte in de persconferentie zijn zorg over die besmettelijkere Britse variant. Een scenario zoals in het Verenigd Koninkrijk en ook Ierland, waar ambulances in de file voor de ziekenhuizen staan, is voor Rutte een hevig schrikbeeld.

We weten nog niet alles, maar besmettelijker lijkt hij in ieder geval, waarschuwde minister De Jonge voor de Britse variant van het coronavirus. "Het kan heel snel veel erger worden, en dat moeten we koste wat kost voorkomen." In Nederland zijn nu zo'n honderd gevallen van besmettingen van de Britse variant bekend, zei minister De Jonge. De helft daarvan komt uit Lansingerland.

"We streven ernaar voor het begin van de lente alle kwetsbaren gevaccineerd te hebben", zei De Jonge verder. Volgende week zijn de verpleeghuizen aan de beurt, daarna kleinschalig wonen en half februari de ouderen die thuiswonen. Voor de zomer moeten dan alle 60-plussers een prik hebben gehad, zei De Jonge.