Rotterdammers met pension in Oostenrijk kunnen dit seizoen fluiten naar Nederlandse wintersporters

Dennis en Vanessa verhuisden twee jaar geleden naar het Oostenrijkse Mallnitz waar ze Pension Edlinger begonnen. Mede door hun deelname aan het populaire TV-programma Ik Vertrek draaide het pension al snel hartstikke goed. En net toen ze goed en wel waren warmgedraaid, kwam corona...

Al maanden dicht

De deuren van het pension zijn door de Oostenrijkse lockdown al sinds 3 november gesloten. Het stel heeft goede hoop dat ze op 24 januari open mogen voor Oostenrijkse gasten en daardoor de vakantie in februari mee kunnen pakken. Maar juist vanuit ons land komen normaal gesproken veel gasten, die daarmee een belangrijke inkomstenbron zijn.

Het stel vreest daarnaast dat de Oostenrijkse lockdown wordt verlengd. Als dat het geval is, dan is het winterseizoen al zo goed als afgelopen voordat de deuren van het pension weer openen. "Met kerst en oud en nieuw draai je een derde van de omzet van het winterseizoen. Als er straks ook geen krokusvakantie is, dan missen we veel inkomsten", vertelt Vanessa. Alleen Pasen zou eventueel nog wat geld in het laatje kunnen brengen.

Buffer

Gelukkig heeft het pension een goede zomer gedraaid en krijgt het steun van Oostenrijk. "We zijn een gezond bedrijf en kunnen de klappen opvangen. Van de overheid ontvangen we een geldbedrag en we kunnen een aanvraag doen om bijvoorbeeld de vaste lasten en een deel van de omzet die we mislopen terug te krijgen. Gelukkig is die mogelijkheid er. Het scheelt veel en het maakt het een beetje goed, maar je wilt natuurlijk gewoon draaien."

Fantastisch winterweer

Het had namelijk zo'n mooi seizoen kunnen zijn. Op het terras van het pension ligt volgens Vanessa wel 1,60 meter sneeuw. En daarom maakt het gezin maar het beste van de situatie. Ze genieten van de lege pistes zonder toeristen en hebben een iglo en sneeuwbar gebouwd bij hun pension. "Stel dat we weer gasten mogen ontvangen, dan kunnen ze daar lekker een glühweintje bij een vuurtje drinken."

Verder gaat het gezin opnieuw uit van een goede zomer. "We wonen in een dorp waar je in de zomer mooi kan wandelen in de bergen, zwemmen in het meer en mountainbiken. Wat dat betreft is het een uitstekende zomerplek. Dus we hopen dat mensen het zo beu zijn dat ze in de zomer Oostenrijk als vakantieland ontdekken."