Wat krijg je eigenlijk binnen als je een coronaprik haalt?

Terwijl de zorgmedewerkers in de regio al worden ingeënt met het coronavaccin, moeten veel burgers nog even geduld hebben. Maar niet iedereen staat te springen om het vaccin te halen, want wat krijg je eigenlijk binnen met zo'n prik? Huisarts Jeanette Caljouw uit Ridderkerk, onze zorgexpert, heeft antwoorden.

Elk vaccin dat wordt goedgekeurd heeft een bijsluiter. Zo kun je zien welke hulpstoffen er in zitten. Van de twee vaccins die nu zijn goedgekeurd (BioNTech/Pfizer en Moderna) is het werkzame bestanddeel een deel van het erfelijke materiaal van covid, een deel van een bepaald soort eiwit. "Je lijf gaat dan dat eiwit herkennen en daar afweerstoffen tegen aanmaken. En op het moment dat het coronavirus binnen wil komen, gaat je lichaam het direct aanvallen", zegt Caljouw.

Je krijgt niet het erfelijk materiaal van het hele virus binnen als je bent ingeënt. "Maar een klein stukje wat codeert voor de eiwitten aan de buitenkant van het virus, 'de spikes' om precies te zijn. Sommige vaccins zijn inderdaad gebaseerd op een levend verzwakt virus, maar deze niet", verzekert Caljouw.

Veel stappen tegelijk

Er zijn mensen die denken: 'dit vaccin is zo snel ontwikkeld, dat kan niet goed zijn'. "Ik snap die gedachtegang wel want normaal duurde het jaren. Maar de noodzaak was nu wereldwijd heel groot. Dus gaan er veel fabrikanten tegelijkertijd aan de slag en komt er meer geld beschikbaar om het te gaan ontwikkelen. Je hebt een grote afzetmarkt en farmaceuten willen natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Maar ook overheidsorganisaties investeren meer."

Daarnaast wordt er volgens de huisarts al meegekeken door onafhankelijke deskundigen terwijl het onderzoek loopt. En dat gebeurt normaal gesproken pas achteraf. "Er lopen nu al een heleboel stappen tegelijkertijd terwijl die normaal achter elkaar komen. Dat is de reden waarom het nu zo snel ontwikkeld kan worden."

"Het is natuurlijk wel zo dat je pas weet wat een medicijn bij miljoenen mensen doet als miljoenen mensen het krijgen, maar dat geldt voor alle vaccins. Daar is dit vaccin niet uniek in", voegt Caljouw nog toe. Alle stappen die in een normaal proces zijn doorlopen, zijn volgens de huisarts hier nu ook doorlopen.

Caljouw merkt wel een omslag in haar praktijk: "het aantal ongeruste vragen en het aantal mensen dat zegt: 'ik laat me nooit inenten' neemt wel af. Ik krijg nu meer vragen als 'waarom krijg ik pas zo laat in de zomer of in het najaar een vaccin?' Ik zie nu meer mensen in mijn praktijk die niet kunnen wachten totdat ze gevaccineerd worden."

Allergische reactie kan altijd

Kun je eigenlijk allergisch zijn voor het coronavaccin? "Ja dat kan, dat geldt voor alle vaccins. Het is dus belangrijk dat als je eerder heftig allergisch hebt gereageerd op een vaccin (benauwdheid, onder de vlekken, bloeddrukdaling) je dat even met je arts overlegd."