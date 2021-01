Schooldirecteur over anderhalve meter afstand op middelbare scholen: 'Docent wordt een soort Chinese goochelaar'

De middelbare scholen zijn momenteel alleen open voor examenklassen, kwetsbare leerlingen en leerlingen die praktijkonderwijs volgen. Alle andere scholieren krijgen tot 9 februari online onderwijs. Leerlingen die nog wel op school zijn, moesten tot nu toe afstand van hun docent houden, maar niet van elkaar. Het kabinet wil daar nu verandering in brengen, nu onzekerheid is ontstaan over de rol die jongeren spelen bij de verspreiding van de Britse variant van het virus.

"Dat betekent nogal wat," zegt schooldirecteur Fens. "Dan moeten we examenklassen met 32 leerlingen gaan verdelen over vier lokalen. Een docent wordt een soort Chinese goochelaar die vier bordjes in de lucht moet houden. Die overal even snel instructie moet geven terwijl hij drie andere groepen alleen laat. Dan komt het moment dat de kwaliteit in het geding komt en je je af moet vragen of online onderwijs dan niet een beter alternatief is."

"Ik begrijp de maatregel, want ook onze docenten zijn ongerust en dat snap ik goed. Dus moeten we er goed naar gaan kijken, op zoek gaan naar creatieve oplossingen. Wat is kwalitatief beter? En wat is veilig, ook voor onze docenten?"



Knuffelen

Ook voor leerlingen in het praktijkonderwijs gaat de anderhalvemetermaatregel gelden. Francis 't Zand van Accent Praktijdonderwijs Hoogvliet: "We hebben het tijdens de vorige lockdown ook gedaan, dus het zal nu ook wel weer lukken. Maar het wordt ingewikkeld. Vooral voor de leerlingen zal de omschakeling heel lastig zijn. Eerst mag het weer wel, mogen ze elkaar bij wijze van spreken weer knuffelen, en nu moeten ze weer afstand gaan houden."

Pilot met coronatesten

Scholengemeenschap Wolfert van Borselen zou graag mee willen doen aan een landelijke pilot met het afnemen van coronatesten op middelbare scholen. Fens:"Ik kreeg het verzoek of onze locaties willen deelnemen aan deze pilot en alle zes locaties gaven aan daar graag aan mee te willen doen. Als je op school kunt testen en snel kunt testen, zal dat zeker bijdragen aan de veiligheid op scholen."

De anderhalvemetermaatregel in het voortgezet onderwijs werd in de zomer losgelaten op advies van het Outbreak Management Team. Maar vorige week zei OMT-lid en kinderarts Karóly Illy tegen Nieuwsuur dat het idee dat deze scholieren een beperkte rol spelen in de overdracht van corona "een vergissing" is. Sindsdien is het OMT-advies ook aangescherpt.

Over drie weken wordt besloten of de maatregel langer blijft gelden. Dat hangt onder meer af van het onderzoek naar de Britse variant van het virus en hoe bevattelijk jongeren daarvoor zijn.

Dat onderzoek wordt de komende weken gedaan in Lansingerland, waar onlangs op twee basisscholen een uitbraak was van het Britse virus.