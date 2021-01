Stormloop voor aanmelden als stembureaulid in Rotterdam

Door grote belangstelling om vrijwilliger te worden op stembureaus in Rotterdam, is de website in storing geweest. "Fantastisch dat het zo storm loopt met aanmeldingen", zegt Astrid Dragt van de gemeente Rotterdam.

Maandag deed de gemeente een oproep onder inwoners om zich aan te melden voor een rol op een Rotterdams stembureau tijdens Tweede Kamerverkiezingen in maart. Dinsdag waren er zoveel bezoekers op de site mijnstembureau.nl dat hij soms even uit de lucht was.

De officiële verkiezingsdag is op woensdag 17 maart. Dan zijn er 415 stembureaus open in Rotterdam, dat is tien procent meer dan normaal. Ook zijn er voor het eerst zogenaamde 'vroegstemdagen', op maandag 15 en dinsdag 16 maart op 42 locaties in de stad.

"Op deze manier kunnen we duizenden mensen rustig en veilig vooraf laten stemmen", legt Dragt uit. Door het coronavirus heeft de gemeente tienduizend vrijwilligers nodig dit jaar. Drieduizend daarvan komen uit de Rotterdamse ambtenaren. De andere zevenduizend kunnen zich aanmelden via de site. Dat kan nog tot een week voor de verkiezingen.

De vrijwilligers krijgen een standaard vergoeding naar aantal uren dat ze werken. Er zijn nog plaatsen over.