Rotterdamse Daisy heeft na 16 jaar bijstand weer werk door wijkbasisbanen: 'Een supergevoel'

Langdurig werklozen weer aan een baan helpen, dat is het doel van de proef 'wijkbasisbanen'. De gemeente Rotterdam werkt hierin samen met maatschappelijke ondernemingen. De bedoeling is om mensen nuttig werk te laten doen in hun wijk.

In een piepklein kantoor in Rotterdam-Delfshaven ontvangt Daisy bewoners uit de wijk die vragen hebben op financieel gebied. Het is open deur en door de maatregelen mogen maar vier cliënten in het pand zijn.

Daisy is trots op haar nieuwe baan. "Ik hoef niet meer bij instanties aan te kloppen, ik kan nu financieel voor mezelf zorgen." Ze heeft zelf zestien jaar in de bijstand gezeten.

Belangrijke bijdrage in de wijk

Het kantoor waar Daisy werkt is van welzijnsonderneming WMO Radar. Projectleider wijkbasisbanen Jurriaan is enthousiast over de proef. "De deelnemers leveren een belangrijke bijdrage aan de wijk, maken stappen in hun eigen ontwikkeling en kunnen hopelijk doorstromen naar de arbeidsmarkt."

De Rotterdamse wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen zegt dat niet alleen de sociale ondernemers ervan profiteren maar ook de wijk. Ongeveer 36 duizend Rotterdammers zitten in de bijstand.

De wijkbasisbanen is een proef van een half jaar met drie deelnemers. "Daarna willen we kijken wat de effecten zijn en er is een mogelijkheid om te verlengen."