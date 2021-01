Opnieuw meer drugs in Rotterdamse haven, douane houdt transporten steeds vaker tegen

In de Rotterdamse haven is vorig jaar 40.000 kilo cocaïne onderschept. Dat is 7000 kilo meer dan het jaar ervoor. De douane voorkomt steeds vaker dat drugstransporten Rotterdam überhaupt bereiken.

Niet alleen zijn er meer drugs in beslag genomen, er zaten in 2020 ook opvallend veel grote transporten tussen: twaalf van duizend kilo en meer. De vraag is natuurlijk: wordt er meer gesmokkeld, of is de opsporing zo succesvol?

Ernst Pols van justitie in Rotterdam: "Dat is altijd de duizend punten-vraag. Onder de streep blijkt dat we meer hebben gepakt. Dat is in ieder geval mede het gevolg van onze inspanningen. Dat zie je ook aan het aantal mensen dat we hebben gearresteerd."

Zo werden bijvoorbeeld 152 zogeheten uithalers aangehouden. Zij klimmen over de hekken om de verdovende middelen uit de containers te halen. Het blijkt een lastige categorie criminelen.



Bekeuring

Pols: "Als we ze op een haventerrein aantreffen, dan komen ze van nergens en ze weten van niks. Wij moeten dan aantonen dat zij specifiek voor de drugs kwamen. Vaak krijgen ze alleen een bekeuring omdat ze daar onbevoegd rondliepen."

Er is nieuwe wetgeving in de maak waardoor de uithalers in voorlopige hechtenis genomen kunnen worden en langer achter de tralies kunnen verdwijnen. Justitie hoopt dat daar een afschrikkende werking van uitgaat.

De Nederlandse douane heeft in 2020 in totaal 115.000 kilo cocaïne onderschept. Een aanzienlijk deel, namelijk 67.000 kilo, heeft Rotterdam nooit bereikt. Nanette van Schelven is directeur-generaal bij de douane. "Dat waren schepen met bestemming Rotterdam. Die zijn bijvoorbeeld in Brazilië al mede dankzij onze inspanningen tegengehouden."

Slimme scans

De douane zet bij de controle van containers nieuwe technieken in. "De hond hoeft niet meer naar de container, we brengen de geur naar de hond. Dat werkt efficiënter. In de toekomst willen we ook dat de computer met slimme scans de container gaat uitlezen."

Van Schelven zegt dat Nederland op zijn beurt wil voorkomen dat het buitenland wordt opgescheept met drugs die hier worden gemaakt. Te denken valt aan de betrekkelijk nieuwe synthetische drug crystal meth. Er zijn in 2020 duizenden brieven en pakketten met synthetische drugs in beslag genomen.