Brand in verzorgingshuis IJsselmonde, aantal bewoners naar ziekenhuis

Jorg van Waardhuizen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond over de brand in het verzorgingshuis

In een verzorgingshuis aan de Pietersdijk in Rotterdam-IJsselmonde is woensdagochtend brand uitgebroken. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de bewoners te evacueren. Een aantal bewoners is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het gaat om een bijgebouw van Aafje Smeetsland, waar onder meer mensen met geheugenproblemen als gevolg van ouderdom wonen. De brandweer spreekt over een kwetsbare groep.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die van het bijgebouw ook naar het hoofdgebouw is getrokken. De brand is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio onder controle. Wel moet het pand nog geventileerd worden.

De tientallen bewoners zijn geëvacueerd. Sommigen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder meer vanwege rookinhalatie. Anderen worden opgevangen in de brasserie van Aafje.

Woordvoerder Jorg van Waardhuizen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zegt dat het bijgebouw dermate beschadigd is, dat de bewoners naar verwachting woensdag nog niet terug kunnen.

Naast ambulances, politie en brandweerwagens zijn ook 25 vrijwilligers van Noodhulpteam Plus (NHT+) van het Rode Kruis opgeroepen. Hun inzet bleek uiteindelijk niet nodig, vertelt Mark Stofberg van het team aan verslaggever Suzanne Mulder.

"Wij zijn er in deze regio om de ambulance te assisteren, zodat meer slachtoffers behandeld kunnen worden", legt hij uit. Zo kunnen de teamleden zuurstof toedienen bij mensen of de slachtoffers monitoren. "Daar is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond uniek in. Maar gelukkig hebben de hulpdiensten de situatie snel onder controle gekregen, waardoor onze inzet niet nodig was."

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan.