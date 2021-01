Het weer van vandaag: zon en wolkenvelden

Vanavond en vannacht overheerst de bewolking, maar het blijft op een enkele spat regen na in het zuiden van de regio, zo goed als droog. De temperatuur zakt naar 1 tot 3 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind.

Morgen is er veel hoge bewolking aanwezig waar slechts af en toe de zon even doorheen schijnt. Het blijft droog en temperatuur loopt op naar slechts 3 graden. Er waait een matige zuidoostenwind.

Vooruitzichten

Vooral op vrijdag breekt de zon weer wat vaker door. Zaterdag begint de dag ook met zonneschijn, maar later neemt de bewolking toe en in de avond valt er sneeuw, die later overgaat in regen. Toch zou het lokaal even wit kunnen worden. Het wordt tijdelijk kouder met lichte vorst in de nachten en overdag temperaturen van slechts 2 graden. Vanaf zondag lijkt het weer zachter te worden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,3 graden en de minimumtemperatuur 1,6 graden.