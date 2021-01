Burgemeesters Aboutaleb en Kolff hebben begrip voor eventuele avondklok

De Rotterdamse burgemeester verwijst naar andere landen, waar bijvoorbeeld op bepaalde dagen maar de helft van de auto's de straat op mocht of dat mensen echt een bewijs bij zich moeten hebben als ze op pad wilden. "De vraag is: wat helpt? Ik denk dat het goed is dat deze maatregel, de avondklok, door wetenschappers tegen het licht wordt gehouden."

Hij noemt het een eenvoudige maatregel. "Blijf binnen, en als je buiten bent heb je wat uit te leggen. Tenzij je een essentieel beroept hebt. Het moet dan goed geregeld zijn, dat zij een bewijs hebben om buiten te zijn et cetera. Volgens mij valt daar wel uit te komen."



Kolff sprak zich eerder uit tegen een regionale avondklok, maar volgens hem liggen de zaken nu anders. "In een eerder stadium, toen de regionale lockdown dreigde, heb ik gezegd dat dát me geen goed idee leek. Je gaat dan op een groot thema onderscheid maken tussen delen van het land", legt hij uit.

"Maar nu gaat het om een landelijke avondklok, waar het kabinet over heeft besloten om nog extra OMT-advies over te vragen. Zo'n besluit zou niet zijn om te pesten, maar is echt bedoeld als een soort buffer die we nog kunnen inzetten voor het geval de Britse variant doorbreekt."



Handhaving

De politiebonden zien het invoeren van een avondklok niet zitten. Zij voorzien problemen bij de handhaving, maar Aboutaleb ziet die niet. "Het is vanuit mijn oogpunt, als gezag van de politie, makkelijk te handhaven. Ik wil graag van hen horen waar hun angst zit."

"Ik denk dat we met elkaar moeten verzinnen welke instrumenten we met elkaar kunnen bedenken om het virus onder de knie te krijgen, en niet alleen verzinnen waarom die instrumenten niet zouden kunnen. Als de politiebonden beren op de weg ziet - die ik ongetwijfeld niet zie - dan zou ik dat graag van hen willen horen en met hen willen spreken. Maar zo ver is het nog niet."

"Het lijkt me verstandig om nu bij het OMT om advies te vragen over hoe effectief een avondklok is, wat het betekent en welke argumenten er voor en tegen zijn. In de tijd die we dan nu nog hebben, kunnen we scherp in de gaten houden hoe het virus zich ontwikkeld", zegt burgemeester Kolff.