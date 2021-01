Volg Feyenoord-PEC en Fortuna-Sparta via Radio Rijnmond Sport

Voordat Feyenoord aankomende zondag het op moet nemen tegen Ajax wacht eerst nog een thuisduel tegen PEC Zwolle. Vanavond spelen de mannen van Dick Advocaat om 21:00 uur tegen de Zwollenaren en een uur daarvoor speelt Sparta in Limburg de verre uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. En alles is vanaf 19:00 uur te volgen via Radio Rijnmond Sport!

Feyenoord won vorig seizoen in De Kuip met 1-0 dankzij een doelpunt van aanvoerder Steven Berghuis en ook de geschiedenis is dik in het voordeel van de Rotterdammers. Slechts één keer won PEC Zwolle van Feyenoord in De Kuip, en dat was in het jaar 1987 toen een nog jonge Co Adriaanse aan het roer stond in Zwolle.

Moeilijk scoren

Verder heeft de formatie uit Zwolle al acht competitiewedstrijden achter elkaar niet weten te scoren in De Kuip. De laatste keer dat het wel lukte - in mei 2004 - won Feyenoord in een legendarische wedstrijd met maar liefst 7-1 dankzij hattricks van Dirk Kuyt en Danko Lazovic. De enige Zwolse goal kwam van Dominggus Lim-Duan, die in het seizoen 2005-2006 nog een jaar voor Excelsior zou spelen.

Ook dit jaar scoort PEC niet makkelijk - alleen ADO, RKC en Emmen scoren minder - en dus lijkt Feyenoord de zware favoriet in dit duel. Bij een overwinning kan het voor één dag op gelijke hoogte komen met Ajax en Vitesse, die momenteel gedeeld aan kop gaan. Verder is aan de kant van Feyenoord alleen het meedoen van Uros Spajic nog onzeker, vanavond wordt beslist of hij fit genoeg is om in de basis te beginnen.

Lastige pot voor Sparta

Sparta staat ondertussen voor een lange busreis naar Sittard om het op te nemen tegen een ploeg die in bloedvorm steekt. Fortuna Sittard is over de laatste vijf wedstrijden zelfs de ploeg die de meeste punten heeft gepakt in de Eredivisie (13). Zodoende lijkt de trainerwissel, waarbij Sjors Ultee de voormalig Feyenoorder Kevin Hofland verving, ontzettend goed uit te pakken voor de Limburgers.

Vorig seizoen eindigde het duel tussen de huidige middenmoters in een bloedeloze 0-0. Bij een overwinning kunnen de mannen van Henk Fraser een klein sprongetje op de ranglijst maken naar de achtste plek, terwijl het bij een nederlaag de tegenstander uit Limburg over zich heen ziet klimmen.

Beide wedstrijden zijn vanavond vanaf 19:00 uur te volgen bij Radio Rijnmond Sport met vanaf 20:00 uur Fortuna Sittard-Sparta met commentaar van Dennis Kranenburg en vanaf 21:00 uur Feyenoord-PEC Zwolle met Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.