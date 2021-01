Drukte op testlocaties in Lansingerland voor grootschalig testen op corona

Voor de kleintjes is er een 'sabbelwatje' in plaats van de wattenstaaf

Het grootschalige onderzoek moet in beeld brengen hoe het virus zich verspreidt en of de Britse variant veel besmettelijker is, bijvoorbeeld ook onder kinderen. Daarvan werd eerder gedacht dat ze vanwege hun leeftijd minder gevaar vormden op verspreiding van het virus.

Vanaf 08:30 uur zijn drie extra testlocaties opengegaan. Gezinnen, jongeren en ouderen: allemaal zijn ze bereid mee te werken en horen ze van dorpsgenoten dat ze zich gaan laten testen. Ouders nemen hun kinderen mee en vertellen het belangrijk te vinden om zicht te krijgen op de verspreiding van de Britse variant.

'Goed voor Nederland'

Een 13-jarige loopt als een van de eersten tevreden naar buiten in Bergschenhoek. "Gewoon een stokje in m'n keel en in m'n neus. Was best wel snel, zo gedaan. Het moet, het is goed voor Nederland."

Hij moet van zijn ouders, maar wil uit zichzelf ook al meewerken aan het onderzoek. Ook omdat het onderzoek meehelpt bij het besluit de scholen eerder te openen. Daar kan de tiener niet op wachten.

"Thuis is vreselijk, dat wil je niet, achter een beeldscherm. Ik wil gewoon met vrienden zijn." Die vrienden hebben overigens ook allemaal een afspraak staan om zich te laten testen voor het onderzoek, vertelt hij.

Er ontstaat voor het sportcentrum al een rij. De drie extra testlocaties in de gemeente Lansingerland willen zeshonderd tot achthonderd testen per dag uitvoeren. Binnen 24 uur is de uitslag bekend. Er wordt getest met de reguliere PCR-test. Mocht iemand besmet blijken, dan wordt dat monster extra geanalyseerd in het Erasmus MC om te kijken of het om de Britse mutatie gaat.

SabbelwatjeVoor kinderen bij wie de PCR-test niet lukt, is er een alternatief: het sabbelwatje. Dat is een soort lolly van speekselwatten. Kinderen moeten daar tien minuten op sabbelen, dan is er genoeg speeksel verzameld voor een zo betrouwbaar mogelijke test op de aanwezigheid op het coronavirus.

Kinderen onder de twee jaar hoeven niet getest te worden. Volgens de GGD is het voor kinderen in deze leeftijdsgroep erg belastend om ze te testen en is speekselafname lastig.