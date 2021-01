'Hoogspanningsmarter' die stroom uitschakelde bij duizenden huizen nieuwe aanwinst Natuurhistorisch Museum

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft een nieuwe aanwinst voor de collectie 'Dode dieren met een verhaal'. Het gaat om een steenmarter, die dinsdagochtend de stroom van elfduizend aansluitingen in de Achterhoek uitschakelde. Na bijvoorbeeld de Dominomus en de Mondkapjesmeeuw heeft het museum de hoogspanningsmarter.

De steenmarter drong een 150 kv-station binnen en veroorzaakte kortsluiting op drie transformatoren van tienduizend volt. De plaatsen Borculo, Ruurlo, Mariënvelde, Beltrum en Neede zaten zodoende anderhalf uur zonder stroom.

'Schroeilucht van verbrand haar'

Het Rotterdamse museum schakelde met netbeheerder Liander. Zo kon conservator Bram Langeveld de overleden 'dader' dinsdagmiddag verwelkomen: "We hebben inmiddels wat ervaring met geëlektrocuteerde aanwinsten. Een typisch kenmerk is de schroeilucht van verbrand haar. Ook deze hoogspanningsmarter had die onmiskenbare geur.”

Het contact met de hoogspanning heeft een enorme impact gehad op het dier. De vacht is grotendeels weggeschroeid door de enorme hitte die vrijkwam. Ook heeft het dier een verkrampte houding in de poten, verkoolde nagels en tot stoppeltjes gereduceerde snorharen. Van de punt van de staart is zelfs alle vacht verdwenen.

Derde marter in de collectie

Het is niet de eerste marter in de collectie van het museum. Eerdere geëlektrocuteerde aanwinsten zijn de CERN-marter 2 (die de grootste machine ter wereld stillegde) en de Groninger Elektromarter, die ruim twintigduizend huishoudens in de stad Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen in het donker zette.

Andere dieren uit de bijzondere collectie die stroomstoringen veroorzaakten zijn de Verduisterduif en de Geschokte Rat.

Kees Moeliker, directeur van het museum, is blij met de aanwinst: "Het is alweer een triest, maar treffend voorbeeld van de botsing tussen mens en dier. Zelfs in de 21ste eeuw herinnert zo’n ongelukkige steenmarter dat we nog altijd rekening moeten houden met de wilde diersoorten om ons heen."