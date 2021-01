Nieuwe brug naar Eiland van Brienenoord past nét niet

De nieuwe brug naar het Eiland van Brienenoord in Rotterdam past niet. De brug over het Zuiddiepje werd eind vorig jaar geplaatst en zou vorige week worden geopend, maar dat liep even anders. "We zoeken nu volledig uit hoe dit kon gebeuren", zegt projectleider Laurence Peels van de gemeente Rotterdam.

Het val, het beweegbare deel van de brug, is volgens Peels 'te schuin'. "Dat is lastig uit te leggen, maar hij past nét niet. Het gaat om een paar centimeter, op een hele brug van 68 meter. Dat is net te veel, waardoor de klep niet goed kan sluiten." Een veiligheidsaspect, legt de projectleider uit. "We kunnen de brug nu niet openstellen voor verkeer."

De gemeente kwam direct bij plaatsing achter het probleem. Hoe deze fout gemaakt kon worden, is nog niet duidelijk. "Daar zijn we zelf ook erg nieuwsgierig naar. Er is op verschillende momenten gemeten. Pech kun je hebben, dat komt wel vaker voor, maar deze pech is cruciaal. Die brug moet veilig zijn."

Nog wel bereikbaar

De brug wordt nu opnieuw bekeken, onderzocht en ingemeten. Hoelang het gaat duren voor de brug dan wél geopend kan worden, is nog niet duidelijk. "Zorgvuldigheid is nu het allerbelangrijkste. We kunnen er ook de tijd voor nemen, want het eiland is nog bereikbaar via de oude brug."

Het Eiland van Brienenoord in Rotterdam wordt helemaal vernieuwd. De nieuwe brug maakt daar onderdeel van uit. Aan de west- en oostkant van het eiland komt ook meer getijdennatuur. Het doel van de vernieuwingen is het vergroten van de natuurbeleving op het eiland.