Een tankstation aan de Adriaan Volkerlaan in Rotterdam-IJsselmonde is woensdagmiddag overvallen. Een man kwam rond 12:30 uur de winkel in, dreigde met een mes en deed een greep in de kassa.

Volgens de politie is kleingeld buitgemaakt. Daarna sloeg de dader te voet op de vlucht richting Park de Twee Heuvelen. Het is niet bekend of de man geweld heeft gebruikt bij de overval.



Het tankstation is vaker doelwit van overvallers. Zo was het in november 2018 nog twee keer in één week raak.