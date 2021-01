KNVB neemt in februari besluit over hervatting amateurvoetbal

Vanwege de gisteren aangekondigde verlenging van de lockdown blijft de situatie voor het amateurvoetbal onveranderd. Het betekent dat de eerder geschetste scenario's wel nog steeds op tafel liggen en de KNVB begin februari duidelijkheid wil geven over de te volgen koers voor het amateurvoetbal.

Alle amateurcompetities liggen er al sinds oktober uit en in december bracht de KNVB al een scenario naar buiten voor de hoogste afdelingen: de tweede en derde divisie plus de hoofdklasse. Deze competities moesten worden opgedeeld in twee poules om er zodoende een halve competitie van te maken.

Naast dat scenario ligt nu ook nog steeds het plan op tafel om enkel de eerste seizoenshelft af te maken. Volgens de KNVB zijn op dit moment beide scenario's nog haalbaar, al wordt daarbij toegevoegd dat het wel steeds minder makkelijk wordt. In de week van 9 februari verwacht de voetbalbond met een definitief besluit te kunnen komen over de voortzetting van de seniorencompetities.