Rotterdamse rechter niet beëdigd, zaken moeten opnieuw

De zittingen waren geleid door een zogeheten meervoudige kamer, bestaande uit drie rechters. Kort daarna bleek dat een van de jonge rechters formeel nog niet beëdigd was.

Een van de zaken was de fatale schietpartij in Ridderkerk die in oktober plaatsvond. Tijdens de korte zitting is alleen besloten dat een getuige, die gewond raakte bij het incident, moet worden gehoord. De zaak wordt op 26 januari overgedaan. Dat zal gebeuren door dezelfde meervoudige kamer: de nieuwe rechter is inmiddels beëdigd.

De andere zaken van 7 januari gingen onder meer over de voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden. In één geval werd besloten dat de man nog niet vrijkomt. Die beslissing moet nu opnieuw worden genomen.

In de andere zaken zijn geen eindbeslissingen genomen en bogen de rechters zich alleen over procedurele zaken. De schade van de fout blijft daardoor beperkt.

De Rotterdamse rechtbank heeft de nieuwe zittingen voor deze maand gepland. "We betreuren deze gang van zaken en beseffen dat het voor advocaten, de nabestaanden en andere betrokkenen erg vervelend en belastend is om de zaken opnieuw te moeten behandelen."