A29 voorlopig dicht richting Bergen op Zoom

De A29 is woensdagmiddag dicht vanaf de Heinenoordtunnel richting Bergen op Zoom. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenauto. Er zou sprake zijn van een beknelling. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg dicht blijf tot 16:00 uur.

De afsluiting is na de Heinenoordtunnel, maar verkeer dat de afslag Oud-Beijerland wil nemen, moet rekening houden met vertraging.

Op de omleidingsroute via de A16 naar Breda was ook vertraging. In de rechterbuis van de Drechttunnel was een kopstaartbotsing gebeurd. De voertuigen zijn daar weggehaald en de weg is weer open.