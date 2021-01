Channa investeerde in haarzelf en startte eigen bedrijf: 'Nu heb ik eindelijk rust'

De coronacrisis zorgt ervoor dat we met z’n allen voornamelijk thuis binnen zitten. Voor veel jongeren verandert er veel in hun leven door deze tijd. Maar leren jongeren ook iets van deze gekke tijd? Wij spreken met Timothy de Wild en Channa in aflevering 5 van Doorbijters. Zij hebben de coronatijd gebruikt, om juist in zichzelf te investeren en beter voor zichzelf te zorgen.

Timothy heeft een bewogen jeugd gehad. Na zijn ouders aan kanker te hebben verloren werd ook zijn pleegmoeder ziek. Hij ging bij zijn opa en oma wonen, tot zijn opa besmet raakte met het coronavirus. De opa van Timothy overleed na een ziekbed aan de gevolgen hiervan. Zonder een vaste woon – of verblijfplaats hopte hij van bank naar bank, om zijn oma te beschermen voor het virus. “Het enige wat ik echt hard nodig had, was gewoon een huis. Maar eigenwijs dat ik ben, wilde ik graag alles zelf doen. Maar toch heb ik om hulp gevraagd en heb ik aangeklopt bij de Rotterdamse Douwers", vertelt hij.

Een nieuw begin

De Rotterdamse Douwers is een project waarbij jongeren worden gekoppeld aan een mentor. Op deze manier is Remco in het leven van Timothy gekomen. Remco heeft vorig jaar zijn bedrijf verkocht en investeert nu in vastgoed. Samen met Timothy zocht hij naar een nieuw appartement waarin Timothy uiteindelijk een kamer in zou krijgen. En dit lukte. Remco vertelt dat hij heel dankbaar is, dat hij dit voor Timothy kan doen.

“Timothy moet ook leren dat alles geld kost. Hij mag er natuurlijk niet wonen voor niks. Maar ik vraag niet de hoofdprijs, ik ben geen huisjesmelker. Ik ben van plan om de andere twee kamers ook aan twee jongeren van de Rotterdamse Douwers te verhuren, dan hebben nog meer jongeren een dak boven hun hoofd, die het hard nodig hebben. We zien nu met Timothy wat een verschil dat kan maken", zo vertelt een dankbare Remco.

Ook Timothy is erg dankbaar voor deze kans. “Ik vind het heel bijzonder dat iemand die je eigenlijk niet kent, zoiets voor je doet. Nu heb ik eindelijk rust. Aan het einde van de dag kom ik thuis, plof op de bank en kan ik tv kijken. Ik hoef niet meer na te denken waar ik ga slapen, want ik heb een eigen bed en dat is zo fijn.”

Tekst gaat verder onder video



Het roer omgooien

Waar Timothy nu een plek heeft om thuis te komen, keert Rotterdammer Channa nog dieper naar binnen. De van oorsprong styliste heeft voor grote merken en bekende Nederlanders mogen werken. “Mijn allergrootste droom was om voor Elle te werken. Maar toen ik daar eenmaal werkte, ontdekte ik: dit is helemaal niet mijn droom. Ik word hier niet gelukkig van", vertelt Channa. “Mijn wereld was buiten, zien en gezien worden. En toen we met de lockdown naar binnen moesten, werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt.”

Channa heeft het roer omgegooid. Ze is zich meer gaan focussen op bewust leven en gezonde voeding. Dit doet ze onder andere door vaker in de natuur te zijn en te mediteren. “Door het eten van gezonde voedingsmiddelen kreeg ik bijvoorbeeld meer energie, mijn pukkels en opgeblazen buik namen af en ik kreeg andere gedachten. Toen dacht ik: everyone needs to know this! En ben ik een bedrijf gestart. Ik wil graag dat andere mensen ook kunnen profiteren van het eten van gezonde voedingsmiddelen.”

Stabiele basis

Dat goed voor jezelf zorgen belangrijk is, is een feit volgens fitcoach Elwin van Kasteren. Timothy en Channa geven hier beiden een eigen invulling aan. Elwin zweert bij bij een goede ochtendroutine, om de dag te beginnen met een stukje zelfzorg. “Sinds ik zelf heb ontdekt wat een ochtendroutine voor voordelen kan hebben, ben ik dit ook naar de mensen die ik begeleid gaan doorgeven. Omdat je opeenvolgende taken doet in een vaste routine, wordt het automatisme. Hierdoor wordt het vanzelfsprekend dat je elke ochtend begint met voor jezelf te zorgen. Ik doe dat zelf door een goed ontbijt en een wandeling, soms met een workout", vertelt van Kasteren.

“Een goed begin is het halve werk, zei mijn moeder altijd", grinnikt Elwin. “Door een stabiele basis in de ochtend, ben je beter bestand tegen verdere uitdagingen van de dag. Ook word je positiever en is het behalen van je doelen een stuk makkelijker. Wat die doelen ook zijn, want dat verschilt per persoon natuurlijk.”