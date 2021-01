Aboutaleb komt met grote aanpak voor Lombardijen

De gemeente Rotterdam gaat de problemen in de wijk Lombardijen met een groot plan aanpakken. Uit cijfers blijkt dat intimidatie, mishandeling, overlast en vernieling sterk is toegenomen. Zeven geweldsincidenten tijdens oud en nieuw zijn voor burgemeester Aboutaleb reden om in te grijpen.

"De wijk staat onder druk en gezien de onrust die in de wijk is ontstaan door de

vuurwerkincidenten, is een krachtige aanpak nodig", schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens Aboutaleb waren er geen signalen dat de situatie in Lombardijen uit de hand zou lopen. Opvallend is het wel dat extra beveiligingspersoneel in de Zeno-buurt was ingezet. Aanleiding was de eerdere ophef rond de komst van kwetsbare Rotterdammers naar de Hippiashof.

Aanhouden notoire daders

Door de toename van onder meer straatroven, diefstallen en inbraken besloot de gemeente al maatregelen te nemen. Die hadden ook effect. Mede door het aanhouden van notoire daders en de rust als gevolg van coronamaatregelen daalde het aantal inbraken.

De geweldspiraal tijdens oud en nieuw was dan ook een verrassing. Er werden onder meer vernielingen aangericht bij basisschool De Catamaran, een pand van de gemeente aan de Dantestraat en bij een woning aan de Horatiusstraat. Ook werd een molotovcocktail gegooid naar een politiewagen. Het plan van aanpak wordt binnenkort gepresenteerd aan de gemeenteraad.