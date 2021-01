RIVM: 24 nieuwe sterfgevallen in de regio, 590 nieuwe besmettingen

Het RIVM meldt woensdag opnieuw een hoog aantal nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in de regio. In de afgelopen 24 uur zijn 24 personen overleden, dinsdag ging het om 16 sterfgevallen. Het aantal nieuwe besmettingen in de regio ligt met 590 weer wat hoger dan in de laatste dagen.

Het aantal besmettingen per dag was de laatste dagen aan het dalen. Dinsdag werden er 344 gemeld en maandag 469. De afgelopen 24 uur werden 10 personen uit de regio opgenomen in het ziekenhuis.

Net als op dinsdag zijn er dus veel nieuwe sterfgevallen gemeld. Het is tijdens de gehele crisis vaker voorgekomen dat sterfgevallen later worden gemeld waardoor het aantal op bepaalde dagen hoog ligt. Voor de tweede dag op rij zijn in Rotterdam 13 nieuwe sterfgevallen gemeld. Andere woensdag gemelde overledenen uit de regio komen uit Westvoorne (3), Vlaardingen (2) en Capelle aan den IJssel, Gorinchem, Hoeksche Waard, Nissewaard, Ridderkerk en Sliedrecht (1).

Landelijk zijn er 6.168 nieuwe besmettingen gemeld over de laatste 24 uur. Dit zijn er 1.183 meer dan dinsdag.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 6 - 1433

Albrandswaard: 11 - 1814

Barendrecht: 12 - 2965

Brielle: 2 - 791

Capelle aan den IJssel: 19 - 4103

Dordrecht: 34 - 7512

Goeree-Overflakkee: 26 - 2427

Gorinchem: 17- 2301

Hardinxveld-Giessendam: 21 - 1356

Hellevoetsluis: 7 - 1768

Hendrik-Ido-Ambacht: -8 - 1924

Hoeksche Waard: 29 - 4160

Krimpen aan den IJssel: 31 - 2104

Lansingerland: 21 - 3812

Maassluis: 4 - 2041

Molenlanden: 26 - 2657

Nissewaard: 21 - 4646

Papendrecht: 11 - 1793

Ridderkerk: 16 - 2827

Rotterdam: 194 - 44219

Schiedam: 27 - 5276

Sliedrecht: 14 - 1832

Vlaardingen: 19 - 4869

Westvoorne: 6 - 580

Zwijndrecht: 10 - 2802

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.