Sparta op jacht naar de eerste punten van 2021 in Sittard

Sparta begon zondag het kalenderjaar 2021 met een thuisnederlaag tegen stadsgenoot Feyenoord. De Kasteelclub wil dit goed maken en hoopt dat te doen tegen een directe concurrent: Fortuna Sittard. Rijnmond Sport is benieuwd of de mannen van trainer Henk Fraser nu wel de drie punten kunnen pakken.

Het duel Fortuna Sittard-Sparta begint om 20:00 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. De uitzending begint daarom al een uurtje eerder. De show duurt tot en met 24:00 uur, zodat je vanuit Zuid-Limburg de reacties uit het Sparta-kamp kunt horen. Tijdens Radio Rijnmond Sport is er ook aandacht voor Feyenoord-PEC Zwolle.

Dennis Kranenburg is de radiocommentator bij Fortuna Sittard-Sparta. Bart Nolles presenteert het programma.

Wil je meepraten over Fortuna Sittard-Sparta? Laat dan hieronder een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom dit duel.

Fortuna Sittard - Sparta (Aftrap 20:00 uur)

Opstelling Sparta: n.n.b.