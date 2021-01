Sparta steviger in het linkerrijtje na belangrijke zege bij Fortuna Sittard (0-1)

In de eerste helft viel er weinig te beleven. Veel kansen speelden Fortuna Sittard en Sparta daarin niet bij elkaar. Bovendien was het lastig voetballen op het veld dat weg had van een knollentuin. Namens de thuisploeg haalden alleen Lazaros Rota en Tesfaldet Teki uit op het doel van de Rotterdammers. Sparta-doelman Maduka Okoye kon tweemaal de schoten keren.

Bij de bezoekers was Deroy Duarte de gevaarlijkste man. Hij had Sparta zeker in de blessuretijd op voorsprong moeten schieten. Duarte zag zijn knal echter gepareerd worden door Fortuna Sittard-keeper Yannick van Osch. Hij ranselde in zijn korte hoek de bal uit het doel.

Prima doelpunt

Wat Sparta in de eerste helft naliet, verzorgden de Rotterdammers in de tweede helft wél een prachtige aanval. Via verschillende schijven kwam de bal terecht bij Mario Engels, die met een subtiel tikje Lennart Thy in stelling bracht. De Duitse spits faalde niet en schoof gemakkelijk de 0-1 binnen.

Emil Hansson baalt namens Fortuna, namens Sparta vieren Dirk Abels en Lennart Thy de goal (Bron: Orange Pictures - Broer van den Boom)

Maar ook in het tweede bedrijf bleven de kansen aan beide kanten schaars. Fortuna Sittard was met Lisandro Semedo dichtbij de gelijkmaker. De buitenspeler schoof de bal richting de verre hoek, maar Okoye kon daar nog een hand tegen zetten. Rechtsback Dirk Abels roeide de bal daarna vlak voor de doellijn weg.

Namens Sparta waren invallers Danzell Gravenberch en Reda Kharchouch nog gevaarlijk. Gravenberch zag twee schoten geblokt en gekeerd worden. Een halve volley van Kharchouch ging net naast. Uiteindelijk bleek de 0-1 stand voldoende voor Sparta om de winst te pakken.

Fortuna Sittard - Sparta 0-1 (0-0)

57' 0-1 Lennart Thy

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Heylen, Pinto (69' Meijers); Mijnans (66' Burger), Harroui, Auassar, D. Duarte; Engels (69' Gravenberch); Thy (88' Kharchouch)

