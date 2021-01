Onze extra lange nieuwsuitzending staat vanmiddag in het teken van het grootschalige testonderzoek in de gemeente Lansingerland. Daar zijn de testlocaties vandaag geopend. Onze studiogast is Saskia Baas, directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Kijk hieronder vanaf 17:00 uur mee met de uitzending.