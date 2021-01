Gezin zamelt tienduizenden euro's in voor Blijdorp: 'Patricia Paay kan het, maar een gewone burger ook'

Het gezin Haazer komt zo'n twee of drie keer per jaar in Blijdorp. "Het is een mooie dierentuin en de kinderen vinden het helemaal geweldig," zegt Melanie. Ze vertelt hoe deze actie tot stand kwam. "Een uit de hand gelopen grap wil ik het net niet noemen. Maar we waren als gezin wel benieuwd hoe ver wij zouden komen."

'Het ging heel hard'

En zo geschiedde. Het netwerk van collega's, vrienden en familie werd aangeboord en tot hun verbazing ging de actie snel rond via de sociale media. "In het begin zeiden we: 'vijf- of zesduizend euro zou mooi zijn'. Het ging alleen veel harder. Je ziet dat iemand als Patricia Paay veel ophaalt, maar een doodgewone burger kan het dus ook!"

De actie van de familie werd rond de kerstdagen opgezet via de site doneeractie.nl . Deze organisatie maakt elke eerste week van de maand het opgehaalde bedrag over. Dat wil zeggen dat de woensdag overhandigde 30 duizend euro voor 1 januari is opgehaald. De actie duurt nog even voort. "Inmiddels zijn we bijna weer 10.000 euro verder. We laten de actie doorlopen zolang er gestort blijft worden," zegt Melanie.

Woensdagochtend brachten Melanie en Yade de eerste cheque naar de dierentuin. Een vergulde directeur Erik Zevenbergen nam het in ontvangst en kwam meteen met een tegenprestatie. "We mochten even door het park lopen," vertelt Melanie. "Hoe vaak komt zoiets voor, dat je hier helemaal alleen rondloopt! Yade mocht even bij de giraffen kijken."