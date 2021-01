GGD: 'Heel fijn dat mensen in Lansingerland massaal gehoor hebben gegeven aan de oproep'

"De testbereidheid in Lansingerland is groot", zegt Saskia Baas, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Woensdag begon het grootschalige onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus. Dit moet duidelijk maken hoe het virus zich verspreidt en of het veel besmettelijker is.

"Het is heel fijn dat mensen massaal gehoor hebben gegeven aan de oproep om zich te laten testen", zegt Baas. "Er staan al een heleboel afspraken ingepland. Daar zijn we erg blij mee."

'Normaal kunnen leven'

"We hebben gelijk gebeld om een afspraak te maken om ons te laten testen", zegt een ouder echtpaar vlak voordat ze de testlocatie binnenstappen. "Het is voor onze gezondheid en we willen gewoon weer de straat op. We willen weer normaal kunnen leven. En als we op deze manier daaraan mee kunnen werken, doen we dat gewoon."

Bij een grootschalig onderzoek zoals dat in Lansingerland is het belangrijk dat je draagvlak creëert", zegt gedragswetenschapper van de Erasmus Universiteit Martine Bouman. "Het is belangrijk om aan te geven waarom je het doet. Je moet het mensen ook makkelijk maken om zich te laten testen. Ze moeten weten dat het een zorgvuldig opgezette onderzoekstrategie is."

Het verhaal gaat verder onder het gesprek met gedragswetenschapper Martine Bouman in de video.

Volgens Bouman is het ook belangrijk om te weten dat de zorgen die mensen hebben, terecht kunnen zijn. "Dan is het van cruciaal belang om ze van juiste informatie te voorzien."

De komende dagen moeten ruim zestig duizend inwoners getest worden. "Alle testresultaten worden geanalyseerd om te kijken hoeveel mensen het virus bij zich dragen", zegt Baas. In de loop van de week moet duidelijk worden hoeveel mensen getest zijn. Als uit de monsters blijkt dat mensen besmet zijn met het coronavirus, worden die monsters geanalyseerd om te kijken of het om de Britse variant van het virus gaat.

Kinderen

Het grootschalige onderzoek is gestart na een grote uitbraak van de Britse variant op een basisschool in Bergschenhoek. Tot nu toe bleken kinderen geen bron van verspreiding van het virus. Dat kan met de nieuwe variant anders zijn en om die reden moeten ook kinderen vanaf 2 jaar meedoen aan het onderzoek. Voor kinderen bij wie de PCR-test niet lukt, is er een alternatief: het sabbelwatje. Dat is een soort lolly van speekselwatten. Kinderen moeten daar tien minuten op sabbelen, dan is er genoeg speeksel verzameld voor een zo betrouwbaar mogelijke test op de aanwezigheid op het coronavirus.

Kinderen onder de 2 jaar hoeven niet getest te worden. Volgens de GGD is het voor de kleintjes in deze leeftijdsgroep erg belastend om ze te testen en is speekselafname lastig.

Of er extra maatregelen nodig zijn omdat de Britse variant veel besmettelijker is? "Het is belangrijk om je aan de maatregelen te houden die al gelden. Die zijn streng genoeg. We weten dat de Britse variant van het virus besmettelijker is, maar besmetting vindt alleen plaats als je je niet aan de maatregelen houdt."

Na Lansingerland worden ook de inwoners van Rotterdam-Charlois opgeroepen om zich te laten testen. In de wijk is geen sprake van een grote uitbraak, zoals in Lansingerland wel het geval is. "Aanleiding voor het onderzoek zijn de sporen van het virus die in het rioolwater zijn gevonden", zegt Baas. Doel van het grootschalig onderzoek hier is om meer inzicht te krijgen in de weg van het coronavirus.