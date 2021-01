Het loopt nog niet storm bij keurpunten van NVWA na Brexit

Vlees, vis, groente en fruit uit het Verenigd Koninkrijk moet sinds de Brexit eerst gekeurd worden voor het Nederland in mag. Dat gebeurt bij keurpunten van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), op verschillende plekken in de Rotterdamse haven. Maar echt storm loopt het daar nog niet.

Sterker nog: tot nu toe is het aantal keuringen volgens general manager Jan Bouman van Kloosterboer Delta Terminal nog maar op 1 hand te tellen. "Het is allemaal nieuw voor onze aanbieders. Ook het papierwerk moet nog worden verbeterd."

Aan het aantal keurmeesters in Nederland ligt het niet, verzekert hij. Voor de Brexit waren daar nog wel zorgen over, maar daar is nu geen sprake meer van. "Vanuit expediteurs, NVWA en douane hebben we ons goed voorbereid, maar niemand wist exact waar we aan toe waren. Iedereen moet wennen."

In deze eerste weken na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit Europa, worden vertrouwde producten van EU-erkende aanbieders daarom nog niet allemaal gecontroleerd door de keurmeesters. De documenten worden wel bekeken, net als het sluitzegel van de container waarin het product wordt vervoerd. Slechts steekproefsgewijs vinden productkeuringen plaats.

Volksgezondheid

Kloosterboer op de Maasvlakte biedt al sinds 1993 de mogelijkheid voor keuringen van veterinaire partijen. Nu het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de Europese Unie hoort, gelden voor producten uit dat land dezelfde regels als die van lading uit Azië of Zuid-Amerika. Allemaal zijn het derde wereldlanden met strikte regels op het gebied van voedselveiligheid en volksgezondheid.

Per week worden bij Kloosterboer zo'n 24.000 pallets koel- en diepvriessproducten verwerkt: van garnalen tot spareribs en van patat tot kip. Ook gemengde producten zoals sushi worden gekeurd. Dit gebeurt in twee keuringsruimten van de vrieshuisgigant. Eén is er bestemd voor vlees en een ander voor vis. Ze zijn gescheiden, vanwege de geur en eventuele kruisbesmetting, maar met elkaar verbonden met een kleedruimte en kantoor.

Geur en kleur

Een keurlokaal heeft twee metalen werktafels en een wasgelegenheid. Er staan messen in een sterilisator en een magnetron om de producten te ontdooien. Bouman: "Onze medewerkers lossen de container, breken het zegel en brengen enkele dozen uit de lading naar deze keurplek. De keurmeesters van de NVWA zagen een stuk van het bevroren product af en ontdooien het daarna. Vervolgens onderzoeken ze het op textuur, geur, kleur en smaak. Ook meten ze de temperatuur en geven een oordeel over de voedselveiligheid en volksgezondheid."

Na de keuring worden de dozen weer vacuum verpakt en krijgen ze een nieuw zegel en keurmerk van de Voedsel- en Warenautoriteit. De lading kan vervolgens worden gelost of opgeslagen in het vrieshuis bij alle andere goedgekeurde partijen. Er is volgens Bouman tot nu toe nog geen Brits product afgekeurd, vernietigd of teruggestuurd.

Hij verwacht dat het de komende weken niet veel drukker wordt dan in de eerste dagen na de Brexit. "De Britten hebben vorig jaar al strategisch gehamsterd. Daardoor worden nu slechts mondjesmaat partijen aangeleverd. Ik verwacht pas over een paar weken meer drukte, als iedereen gewend is aan de papierwinkel."