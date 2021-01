Sporthal in Dordrecht omgebouwd tot priklocatie, GGD geeft een rondleiding

De GGD Zuid-Holland Zuid is druk bezig met de verbouw van de Deetoshal. Dat is de locatie waar de inwoners van deze veiligheidsregio gevaccineerd worden. Vrijdag is het zo ver: dan wordt de eerste prik gezet. Het Albert Schweitzer ziekenhuis begon vorige week al met het vaccineren van het eigen personeel.

De Deetoshal aan de Vorrinklaan is gekozen vanwege de centrale ligging in de regio, de ruime parkeermogelijkheden en de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer. In eerste instantie worden op deze locatie zorgprofessionals gevaccineerd. Medewerkers van verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg of in de wijkverpleging zijn begin deze maand uitgenodigd.

In de hal kunnen zo’n 300 personen per dag worden geprikt. Zij moeten zich bij aankomst melden en kunnen na een controle worden gevaccineerd. Na afloop krijgt iedereen een bewijs van vaccinatie mee.

De GGD Zuid-Holland Zuid opent vooralsnog één vaccinatielocatie. Dit heeft te maken met de eigenschappen van het Pfizer-vaccin. Het is vanwege die eigenschappen niet mogelijk de vaccins te verdelen over meerdere locaties. Het vaccin wordt twee keer toegediend met een tussenpauze van 21 dagen.

Jan de Gier van de GGD Zuid-Holland Zuid geeft een rondleiding door de hal aan mediapartner RTV Dordrecht. Kijk hier naar een reportage.