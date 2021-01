Moeite met thuisonderwijs? Meester Jona schreef een boek met tips

Hoe basisscholen met thuisonderwijs omgaan, verschilt per school. De ene school heeft een vast programma waarbij de kinderen een groot gedeelte van de dag achter de laptop zitten en begeleid worden, de andere school heeft één of twee contactmomenten en geeft veel huiswerk op.

In het laatste geval wordt er veel van de ouders gevraagd in de begeleiding. En dat valt vaak niet mee. Ouders moeten veel ballen hoog houden. Ze willen hun eigen werk niet verwaarlozen, hun kind niet aan het lot overlaten. Het is lang geleden dat ze zelf op school zaten en misschien missen ze de eigenschappen om hun kind te begeleiden, zoals geduld bijvoorbeeld.

Wie klein woont, heeft nog een extra handicap. Werken, thuisonderwijs en leven lopen dan door elkaar. Eten en huiswerk maken gebeurt aan dezelfde tafel, de ouders zijn aan het bellen voor hun werk terwijl de kinderen zich proberen te concentreren. Voer voor frustratie en een slechte sfeer.

Tips

Volgens Baan kan thuisonderwijs heel pittig zijn. De leraar op de Montessori in Rotterdam-Vreewijk geeft op Radio Rijnmond zijn vier belangrijkste tips. Baan maakt ook onderdeel uit van het collectief van meestert.nl , dat mannen probeert enthousiast te maken om leraar te worden.

1: "Schroom je niet om vragen te stellen aan je docent. Ik merk dat ouders daar terughoudend in zijn. Ze denken waarschijnlijk dat wij heel druk zijn, maar je moet dingen gewoon vragen. Ik ga zelf ook naar de garage als de motor van mijn auto stuk is. Ik ga er niet zelf aan sleutelen. Schroom je niet."

2: "Blijf positief! Als het allemaal even niet lukt, kunnen kinderen zich ontspannen. Speel even buiten, doe een bordspel of kijk naar het jeugdjournaal. Zulke dingen zijn ook allemaal educatief."

3: "Breng wat structuur in de dag. Laat kinderen elke dag op dezelfde tijd beginnen en op vaste tijden pauze houden. En geef gerust aan dat je even niet bereikbaar bent als je zelf iets belangrijks moet doen voor werk. Zeg tegen je kinderen: 'doe eerst dit en als je vast loopt, pak je dat op'. Geef dus aan dat je drie kwartier niet bereikbaar bent."

4: "Zorg dat kinderen niet alleen met schoolopdrachten bezig zijn. Je kunt ook een taart bakken en hen laten afwegen of planten water geven en hier iets over vertellen. Of laat een kind boodschappen doen voor een bepaald bedrag. Let en wel op waar ze mee thuis komen, haha. Dadelijk zit je een week aan het chocolade."

Moeite met de taal

Tot slot een tip voor ouders die de Nederlandse taal niet of slecht beheersen: als het niet lukt om je kind te helpen, laat het dan los. Deze tip komt van Fadma Bouchataoui. Zij is één van de vaste expert bij Rijnmond en opvoedcoach in Rotterdam-Zuid.

"Als het niet lukt om je kind te helpen, vraag dan meer steun van de leerkracht. Als die weinig tijd heeft, stop er dan mee. Je kind loopt een achterstand op, maar zal die ongetwijfeld later weer inhalen. Alles beter dan strijd in huis. Zorg op de eerste plaats dat de relatie met je kind goed blijft."

Het boek van Jona Baan heet 'VakantieBaan'.