Invaller Sinisterra schiet worstelend Feyenoord naar minieme zege op PEC Zwolle

Feyenoord-trainer Dick Advocaat veranderde tegen PEC Zwolle weinig aan zijn opstelling ten opzichte van de gewonnen stadsderby tegen Sparta. Alleen Luis Sinisterra moest in eerste instantie wijken, voor hem speelde Bryan Linssen links voorin.

Het eerste kwartier verliep tamelijk rustig in de Kuip. De bezoekers uit Zwolle beten van zich af met afstandsschoten van Mike van Duinen en Bram van Polen, Leroy Fer was namens Feyenoord na een kleine tien minuten spelen dichtbij de openingstreffer. De middenvelder schoot de bal van buiten de zestien rakelings langs de paal.

In de loop van de eerste helft kreeg Feyenoord steeds meer de bovenhand, wat nog niet resulteerde in doelpunten. Lucas Pratto kreeg twee aardige kansen op zijn eerste Rotterdamse treffer, maar zowel na een fijn balletje van Steven Berghuis als na een harde lage voorzet van Tyrell Malacia werkte de Argentijnse spits de bal naast.

De grootste kans van de eerste helft kwam uiteindelijk op naam van Jens Toornstra. De middenvelder van Feyenoord kreeg de bal een aantal meter voor het doel uit de kluts voor zijn voeten, maar leek zelf te schrikken van de kans en schoof de bal ruim naast.

Sinisterra

Advocaat toonde zich duidelijk niet tevreden en greep aan het begin van de tweede helft in met een dubbele wissel. Bryan Linssen en Mark Diemers werden vervangen door Ridgeciano Haps en Luis Sinisterra, waarbij laatstgenoemde aanvallend vanuit het middenveld kwam te spelen.

Nadat Pratto in eerste instantie nog een behoorlijke kopkans mistte, schoot invaller Sinisterra Feyenoord na ruim een uur spelen op een verdiende voorsprong. De Colombiaan pikte de bal op aan de rand van de zestien en schoot 'm uiteindelijk hard en laag in de korte hoek: 1-0.

In de slotfase bleef Feyenoord worstelen en waren de bezoekers uit Zwolle nog meerdere keren dreigend, maar de treffer van Sinisterra bleek uiteindelijk genoeg voor drie Rotterdamse punten. Daarmee wipt Feyenoord over PSV heen op de ranglijst en staat het nu tweede, in aanloop naar de Klassieker van aanstaande zondag in Amsterdam.

Feyenoord - PEC Zwolle 1-0 (0-0)

64' Luis Sinisterra 1-0

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Fer (87' Wehrmann), Diemers (46' Sinisterra), Toornstra; Berghuis, Pratto (75' Jørgensen), Linssen (46' Haps)